Stern: китайский художник-акционист назвал современную Германию нацистской страной

Китайский художник-акционист Ай Вэйвэй провёл в Берлине четыре года и пришёл к выводу, что Германия по-прежнему остаётся фашистской. По его мнению, в этой стране господствует идеология, которая признаётся единственно правильной, а это проявление нацизма. Сейчас художник переехал в Кембридж: в терпимость британцев он не верит, но они хотя бы вежливые.

В сентябре 2018 года китайский художник-акционист Ай Вэйвэй говорил, что хочет покинуть свою берлинскую ссылку по личным причинам, никак не связанным с политическим климатом в стране, пишет немецкий журнал Stern.

Ему тяжело давались берлинские зимы. К тому же он считал полезным для своего сына англоязычное окружение. Сегодня акционист вместе с семьёй проживает в английском Кембридже. В Берлине он провёл в общей сложности четыре года. По его словам, жизнь в Германии почти не отличается от жизни в Китае.

«Я не люблю государства и культуры, настолько послушные авторитаризму», — заявил Ай Вэйвэй в беседе с журналистами. Людям удобно быть подавляемыми. То же самое можно наблюдать и в Китае. Как только к этому привыкаешь, ситуация может стать очень приятной, отметил художник.

В Китае он находился под домашним арестом, выезжать из страны ему было запрещено. Однако в 2015 году он всё же покинул родину и поселился в Берлине. С его точки зрения, в современной Германии царит тот же образ мысли, как и в 1930-е годы. Китайский художник-акционист охарактеризовал его, как, по сути, «авторитарное мышление».

Более того, по его версии, Германия всё ещё остаётся фашистской страной. «Фашизм означает, что идеология ставится превыше всего, и эта идеология признаётся безупречной, в то время как иные взгляды обесцениваются. Это нацизм, — подчеркнул деятель искусства. — И этот нацизм существует в немецком быту и сегодня». По воспоминаниям художника из Китая, немцы в повседневной жизни были очень грубыми. Они невежливы, нетерпимы и враждебны к иностранцам, считает Ай Вэйвэй.

Впрочем, несмотря на критику гипотетической враждебности к иностранцам, в 2018 году китаец сделал сэлфи с официальным представителем АдГ — то есть той самой партии, к ключевым положениям политики которой относится неприятие беженцев, отмечает Stern. Сам Ай Вэйвэй на это заметил, что не считает, что разногласия в политическом мировоззрении должны быть препятствием для диалога, и борется за устранение подобных границ.

Сейчас художник-акционист вместе с сыном проживает в Кембридже. На фоне брексита он не питает особых иллюзий относительно терпимости британцев. Тем не менее между ними и немцами есть одно существенное отличие: британцы, по крайней мере, вежливые. В Германии этой вежливости нет, подчеркнул Ай Вэйвэй.