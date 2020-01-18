Guardian: секретаря по культуре Бразилии уволили за «цитирование» Геббельса

Специальный секретарь по вопросам культуры при Министерстве туризма Бразилии Роберто Альвим был уволен после того, как он, по-видимому, процитировал главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса, сообщает The Guardian. В своём видео бразильский чиновник призывал сделать искусство страны «героическим и национальным». При этом его выступление сопровождалось музыкой из «Лоэнгрин» Вагнера, которую называют любимой оперой Адольфа Гитлера, отмечает издание.

Специальный секретарь по вопросам культуры при Министерстве туризма Бразилии Роберто Альвим лишился своего поста. Причиной отставки послужил ролик о премии в области искусства, в котором политик, по всей видимости, перефразировал заявление нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса, сообщает The Guardian.

«Бразильское искусство в следующее десятилетие станет героическим и национальным», — заявил Альвим в видео под музыку из «Лоэнгрин» Вагнера, которую называют любимой оперой Адольфа Гитлера.

«Оно (искусство. — ИноТВ) будет наделено огромной способностью к эмоциональной вовлеченности и будет в равной степени императивным, тесно связанным с насущными чаяниями нашего народа. В противном случае его не будет вовсе», — добавил Альвим.

Высказывание чиновника поразительно напоминало заявление, которое в 1933 сделал главный пропагандист Третьего рейха на встрече с театральными деятелями: «Немецкое искусство в следующее десятилетие будет героическим, непреклонным и вместе с тем романтическим, фактическим, но не сентиментальным. Оно будет националистическим с большой глубиной чувств. Оно будет скреплять и объединять или перестанет существовать».

После прихода к власти ультраправого президента Жаира Болсонару неоднократно критиковали за то, что он продвигает в Бразилии консервативно-христианскую повестку, сокращая финансирование арт-проектов и кинематографа. Его сторонники обрушиваются на то, что они называют «культурным марксизмом», и среди прочего осуждают теорию изменения климата и феминизм, отмечает издание.

Альвим пытался поддержать этот курс. В своём видео он рассказывал о фонде размером $4,8 млн для спонсирования театров, опер, музыкальных и художественных выставок, в которых будет делаться акцент на религиозной или консервативной тематике.

«Такие добродетели, как вера, верность, самопожертвование и борьба со злом будут вознесены на священную территорию произведений искусства», — заявил чиновник. «Когда культура заболевает, люди тоже заболевают», — подчеркнул он.

Видео вызвало широкое возмущение во всём политическом спектре страны. «Секретарь по вопросам культуры перешёл черту. Это неприемлемо. Бразильское правительство должно срочно отстранить его от должности», — написал в Twitter Родриго Майя, спикер нижней палаты парламента и третий человек в государстве.

Сам Альвим назвал схожесть его речи с речью Геббельса «риторическим совпадением». Но Болсонару принял решение уволить секретаря по культуре, который, по его словам, не мог оставаться на своей должности после столь «неудачного заявления».

Примечательно, что когда Альвим только опубликовал скандальное видео, Болсонару дал чиновнику очень высокую оценку. «Наконец-то у нас появился настоящий секретарь по вопросам культуры», — говорил президент.

Альвим занимал свою должность всего несколько месяцев. В прошлом его уже критиковали за неоднозначное высказывание о том, что рок-музыка поощряет аборты и сатанизм, обращает внимание The Guardian.