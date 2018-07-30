«Геббельс был бы доволен»: Epoch Times разоблачил фейк немецких СМИ о «песчаном черве» из России

Материалы о предполагаемой атаке «российских хакеров» из группы Sandworm на немецкие СМИ — не более чем набор «недоновостей, сплетённых из сослагательных наклонений и сомнительных источников», пишет Epoch Times. Это яркий пример «подлой антироссийской пропаганды» со стороны ведущих изданий в Германии, подчёркивает автор статьи Петер Хайзенко.

Информация о том, что «российская хакерская группировка Sandworm*» якобы совершила атаку на немецкие каналы ZDF и WDR, — это пример «подлой антироссийской пропаганды», пишет Epoch Times. Материалы на эту тему — это набор «недоновостей, сплетённых из сослагательных наклонений и сомнительных источников», считает автор статьи Петер Хайзенко.

К примеру, заголовок к статье на сайте телеканала ProSieben гласит: «Русские взломали ZDF и WDR», напрямую называя виновника предполагаемой кибератаки — «злых русских». «Они бессовестно напали на флагманы наших качественных, демократических СМИ», — как бы говорит автор этого материала. Но на деле новость состоит из предложений в сослагательном наклонении, отмечает Хайзенко. Непонятно, была ли атака на самом деле, сколько компьютеров пострадало, произошла ли утечка данных? И можно ли назвать «профессионалами» тех хакеров, которые так и не смогли выкрасть какую-либо информацию?

Вся эта история больше похожа на происки какого-нибудь юного компьютерного фаната, который решил узнать, как далеко сможет зайти, считает Хайзенко. При этом в качестве первоисточника ProSieben приводит Der Spiegel. Тот самый Der Spiegel, «который уже давно известен своими русофобскими «материалами» и заголовками». Тот Spiegel, который сразу после крушения MH17 знал, что это «были русские» или «даже сам Путин лично», напоминает Epoch Times.

При этом, говоря о «российском происхождении» «песчаных червей» телеканал ссылается на Федеральное агентство по охране конституции, но в действительности ни один из его представителей таких заявлений не делал. Известно только то, что такая группировка есть и что она осуществляет свою деятельность с 2013 года.

Если обобщить всё вышесказанное, то получается, что имела место быть возможная кибератака на ZDF и WDR, от которой пострадало неизвестное количество компьютеров и которая вполне могла быть обычным сбоем в работе программного обеспечения, констатирует Хайзенко. Это факты. А вот во что превратили их пропагандисты: «Злые русские в очередной раз напали на западные СМИ, что подтвердили в Федеральном агентстве по охране конституции. При этом занимаются они подобным уже пять лет».

И это всего лишь один маленький пример в море методов, с помощью которых осуществляется пропаганда, продолжает Epoch Times. Причём не только против России, но и против немецкого народа. И всё для того, чтобы Москва и Берлин не смогли наладить дружественное сотрудничество. Рупор гитлеровской пропаганды «Йозеф Геббельс остался бы доволен», заключает автор.

* Sandworm — в переводе с английского «песчаный червь» (прим. ИноТВ).