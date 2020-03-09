CNN: «чудовищно и отвратительно» — Сандерс признался, что не ожидал увидеть свастику на своём митинге

Кандидат в президенты США Берни Сандерс прокомментировал CNN появление человека с нацистским флагом на одном из его митингов. По словам политика, этот символ противоречит американским идеалам и оскорбляет память погибших в самой опустошительной войне в истории человечества.

Сэр, я хочу задавать вам вопрос о том, что случилось в четверг вечером на вашем митинге в Финиксе. Некий человек развернул нацистский флаг со свастикой, после чего его вывела охрана. Я знаю: вы не видели то, что произошло в тот момент, а узнали об этом позже.

Возможно, вы — первый кандидат-еврей в истории США, который номинируется от ведущей партии на должность президента. Как вы отреагировали на то, что кто-то демонстрировал свастику на вашем съезде?

БЕРНИ САНДЕРС, кандидат в президенты США: Я буду с вами откровенен. Этот человек стоял позади меня, когда выступал на митинге. И я услышал неодобрительный гул толпы, обернулся, но не смог толком понять, что там происходит, до тех пор пока не покинул сцену.

Джейк, наши митинги срывают различные группы, некоторые сторонники Трампа горячатся, и мы их выгоняем. Но сама мысль о том, что там была свастика, символ всего того, против чего выступает наша страна… мы потеряли 400 тысяч человек, которые боролись с этим символом, с нацизмом. 6 миллионов евреев были убиты. Многие другие были убиты.

Речь идёт о самой опустошительной войне в истории человечества. И теперь в США какой-то антисемит начинает (размахивать нацистским флагом. — ИноТВ) и при этом ещё кричать вульгарные вещи. Очевидно, что это чудовищно, отвратительно. Должен признаться, за всю свою жизнь я, как американец, никогда не ожидал увидеть свастику на массовом политическом собрании.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 марта 2020 года.