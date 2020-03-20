Independent: в Иране от коронавируса люди умирают каждые 10 минут

«В Иране каждые 10 минут от коронавируса умирает один человек, а 50 заражаются вирусом каждый час», — заявил официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур. Стремительное распространение эпидемии в стране связывают с дефицитом защитных средств у лечащих врачей, неспособностью властей обеспечить карантин и самоизоляцию, а также тем фактом, что родственники хоронят членов своей семьи в импровизированных могилах, рассказывает The Independent.
В Иране каждые 10 минут от коронавируса умирает один человек, сообщает The Independent. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур: «По нашей информации, в Иране каждые 10 минут от коронавируса умирает один человек, а 50 заражаются вирусом каждый час».
Всего в стране 18 500 инфицированных, а погибших от COVID-19 как минимум 1284 человека. За исключением Китая и Италии это самый высокий показатель в мире, отмечает британское издание. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что число погибших может быть в пять раз выше, так как тестирование на вирус проводилось только в самых тяжёлых случаях.
Компьютерная симуляция, проведённая в Технологическом университете имени Шарифа, показала, что при сохранении нынешнего уровня смертности окончательное число жертв пандемии достигнет в лучшем случае 12 000 человек, а в худшем — если люди будут игнорировать медицинские предписания и продолжать путешествовать — 3,5 млн.
Стремительное распространение эпидемии в Иране связывают с дефицитом защитных средств у лечащих врачей, неспособностью властей обеспечить карантин и самоизоляцию, а также тем фактом, что родственники хоронят членов своей семьи в импровизированных могилах. При этом многие граждане продолжают как ни в чём не бывало готовиться к празднованию Навруза и путешествовать. Тегеран же отказывается признавать свою неспособность справиться с эпидемией, заключает The Independent.
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