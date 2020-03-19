Euronews: пандемия коронавируса пробудила в людях солидарность и взаимопомощь

Жители европейских городов, которые из-за коронавируса вынуждены соблюдать режим домашней изоляции, стараются не унывать и поддерживать друг друга. Через соцсети и символические акции солидарности люди в разных странах также выражают поддержку медицинским работникам, которые оказались на переднем крае борьбы с опасностью. А в США добровольцы помогают доставлять еду и лекарства пожилым людям, передаёт Euronews.

Знаменитая Bella Chiao, песня итальянских партизан, звучит на опустевших улицах Вечного города. Так подбадривают друг друга жители Рима, которые из-за карантина не выходят из дома.

Жители Парижа, которые также со вторника живут в режиме самоизоляции, благодарят медработников, стоящих на переднем крае борьбы с пандемией, аплодисментами. Эстафету подхватили и жители Амстердама.

Эпидемиологический кризис нанёс жестокий удар по туристической отрасли. Но и в опустевшей Венеции по-прежнему звонят колокола. А вот вода в лагуне за эти дни стала заметно чище, туда вернулись лебеди и рыба. Да и в целом экологическая ситуация в городе улучшилась.

Солидарность и взаимопомощь в эти дни нужны, как никогда. В США рекомендовано ограничить собрания людей, а также работу кафе и ресторанов. Этот доброволец в Вашингтоне бесплатно доставляет еду пожилым людям.

СЭМ ПФИСТЕР, житель Вашингтона: Поскольку я здоров и у меня есть машина, я подумал, что есть люди, которые нуждаются в помощи, а я могу это сделать. Вот я и воспользовался возможностью подарить людям улыбку.

Известный американский певец Джон Ледженд также решил подарить людям радость своей музыкой. Вместе с женой, топ-моделью Крисси Тайген, он дал бесплатный онлайн-концерт в Instagram прямо из своего дома. Ледженд надеется таким образом привлечь и внимание к благотворительным орагнизациям, помогающим людям, пострадавшим от коронавируса.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.