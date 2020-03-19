Euronews: пандемия коронавируса пробудила в людях солидарность и взаимопомощь
Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.
Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 10—20%, свидетельствуют данные торгов.
Между Россией и Азербайджаном прекратится движение пассажирских поездов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Руководство «Формулы-1» объявило о переносе четвёртого, пятого и шестого этапов сезона 2020 года в Нидерландах, Испании и Монако из-за пандемии коронавируса.
Тренировочные занятия в группе Этери Тутберидзе приостановлены до 12 апреля из-за пандемии коронавируса.
Министр спорта и молодёжи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что текущие розыгрыши футбольных, баскетбольных и волейбольных чемпионатов страны приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Банк Англии на внеочередном заседании понизил базовую процентную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РЖД отменяет пассажирские поезда в сообщении с Эстонией из-за распространения коронавируса, и с этим полностью прекращается курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы.
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба княжеского дворца.
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможном месте проведения перенесённого поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT принятый Госдумой закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации.
В зале AKA в американском Сан-Хосе рассказали о процессе подготовки чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к бою с представителем США Тони Фергюсоном в условия пандемии коронавируса.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия приняла решение о расширении ответного чёрного списка в отношении представителей Европейского союза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
На Украине готовится очередная антироссийская провокация — «марш на Крым», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды, с 29-летием.
В Москве задержан находившийся в розыске бывший член совета директоров «Транснефти» и экс-гендиректор ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин.
Игроки и тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» прошли тестирование на коронавирус.
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT решение правительства ввести отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
МВД России продлит иностранцам срок пребывания в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
Во всех 85 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как передаёт ТАСС, это следует из подписанных региональными властями распоряжений.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) вплоть до начала мая.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков призвал суды рассмотреть возможность перевода под домашний арест находящихся в СИЗО лиц, обвиняемых в нетяжких преступлениях, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос выразил надежду, что пандемия коронавируса не помешает проведению Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к своим подписчикам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в школах и детских садах страны не вводится карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство России выделило Минздраву 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с лицами, заражёнными коронавирусом и с подозрением на инфекцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес выразил недовольство тем, что футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) вынуждены продолжать тренироваться после того, как Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение соревнований под своей эгидой.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет принимать во внимание ситуацию с пандемией коронавируса при проверке клубов Европы на соответствие условиям финансового фейр-плей (ФФП).
Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о продлении сроков приостановки сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот про лидера ЛДПР Владимира Жириновского, баню, водку и коронавирус.
По информации СМИ, в руководстве «Спартака» из-за распространения коронавируса запретили футболистам клуба покидать Москву и Московскую область.
В московском «Локомотиве» поддержали предложение Леонида Федуна отменить финансовый фейр-плей в европейском футболе из-за коронавируса.
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативный штаб.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Аэропорт Шереметьево закрывает терминалы E и C с 20 марта, рейсы будут переведены в терминалы D и F.
Двукратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Елена Радионова раскрыла имя своего молодого человека.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) прокомментировал видео подготовки американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона к поединку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, чтобы внести в него дополнительные поправки. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось с 147 до 199. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
В Кирове рассказали о состоянии четырёх жителей города, у которых тест-система на коронавирус показала положительный результат.
Дефицит антисептиков на полках российских аптек будет постепенно снижаться к началу следующей недели, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Более 12 млн поездок совершили пассажиры Северо-Западной пригородной пассажирской компании в поездах «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Выборг.
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров ответил на вопрос подписчика в социальных сетях, где бы он хотел жить после окончания карьеры.
Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Юденков прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.
Капитальный ремонт павильона №7 «Семена» на ВДНХ завершится осенью 2020 года.
Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные боевые стрельбы на полигоне Опук в Крыму.
В Москве началась реставрация здания бывшей пожарной части начала ХХ века.
В Нижегородской области состоялись учения танкистов Западного военного округа.
Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.