Bloomberg: «должны защищать своих медработников» — китайские врачи призывают Запад не повторять ошибки Ухани

Одной из главных ошибок с коронавирусом в КНР был недостаток защитной экипировки для медперсонала, что привело к увеличению числа заболевших среди докторов и других медработников, заявили журналистам китайские врачи. Они призвали западных коллег внимательнее относиться к вопросам защиты, а также усиленно проводить тесты, поскольку иначе болезнь на первых порах трудно выявить, пишет Bloomberg.

Число заражённых коронавирусом в Европе начинает превышать статистику по Китаю в пик эпидемии. И доктора, работавшие в городе Ухань, первого очага заболевания, с обеспокоенностью отмечают, что европейские коллеги повторяют их ошибки, пишет Bloomberg.

Одной из главных ошибок китайские специалисты считают недостаточную защиту для медработников, что приводит к высокой угрозе заражений. Так, в Ухани недостаток информации о новом заболевании и нехватка защитной экипировки в период, когда вспышка только начиналась в начале января, привели к заражению по меньшей мере тысяч медработников, контактировавших с пациентами. Как минимум 46 из этих специалистов умерли.

«Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью, выполняя свою обычную работу. И статистика весьма похожа на то, что происходило на начальных этапах в Ухани. Мы должны защищать своих медработников», — прокомментировал во время встречи с журналистами гастроэнтеролог и профессор одного из самых престижных медицинских вузов Китая, Пекинского объединённого медицинского колледжа, У Дун.

Bloomberg подчёркивает, что на Западе действительно стремительно растёт число медперсонала, подверженного высокому риску заражения коронавирусом. Все, начиная с Италии и заканчивая США, жалуются на нехватку хотя бы медицинских масок, в то время как поток пациентов только увеличивается.

Из-за того что новое заболевание очень заразно, специалисты предполагают, что оно может передаваться не только воздушно-капельным путём, но ещё и, к примеру, через глаза. В Ухани среди заражённых медработников по сравнению с представителями других специализаций было заметно больше окулистов и отоларингологов, обратил внимание директор отделения интенсивной терапии Госпиталя при Пекинском объединённом медицинском колледже Ду Бинь.

«Лично моё мнение: эти врачи очень близко контактируют с пациентами, во многом именно поэтому они так легко заражаются. Очень важно предоставлять докторам информацию и обучать их, как защититься от коронавируса», — считает китайский специалист.

Пока коронавирус захватывает западные страны, Китай понемногу начинает возвращаться к обычной жизни. Но многие жители Поднебесной помнят, что, по всей видимости, миновавший кризис забрал жизни многих выдающихся докторов, включая 34-летнего Ли Вэньляна, который одним из первых попытался бить тревогу, но был наказан за это местными властями. Как подчёркивает ресурс, смерть Ли послужила поводом к редкому для Китая явлению — массовому выражению недовольства по отношению к Коммунистической партии.

Сегодня, делясь опытом борьбы с коронавирусом, специалисты из Поднебесной настаивают, что необходимо постоянно проверять потенциальные случаи заражения с помощью анализов. В отличие от той же атипичной пневмонии 2003 года коронавирус очень слабо проявляется на начальных этапах заражения, поэтому люди могут, сами того не зная, быть носителями инфекции. «Я не представляю, как иначе подтверждать или опровергать случаи, где подозревается заболевание, и каким образом отправлять на карантин тех, с кем человек близко контактировал», — отмечает Ду.

По словам Bloomberg, то, как страны осуществляют тестирование на наличие коронавируса, стало показателем их готовности к эпидемии. В США, например, общественность критикует власти за слишком медленный процесс обработки анализов, в то время как в Индонезии или Индии народ недоволен, что их правительства вовсе не особенно активно тестируют пациентов. А вот в Южной Корее, занимающей второе место в Азии по числу заболевших, властям удалось взять эпидемию под контроль, во многом благодаря тому, что они тестировали десятки тысяч людей ежедневно.

Известно, что наибольшую угрозу коронавирус представляет для пожилых людей, однако, по опыту китайских специалистов, дети тоже могут заразиться. Но, как заверил Ду Бинь, в большинстве случаев болезнь у маленьких пациентов протекает в лёгкой форме. Также доктор отметил, что, если ситуация не критическая, китайские специалисты нередко прибегают к традиционной китайской медицине, однако, с западной точки зрения, оценить эффективность такого лечения трудно, поскольку за ним, по мнению доктора, стоит совершенно другая философия и оценочная система.

Хотя на сегодня для Китая, кажется, всё худшее позади, властям и медработникам, по мнению Ду, следует сохранять бдительность и отслеживать спорадические и «завозные» случаи заболевания. Теперь, когда Пекин смог вздохнуть свободнее, он может помогать другим странам бороться с кризисом. На прошлой неделе в Италию прилетел самолёт со специалистами и 30 тоннами медицинской продукции из Поднебесной.

«В каждой стране своя ситуация с COVID-19. Мы не говорим, что Китай — пример и все должны ему следовать. Мы прекрасно понимаем, что вы предпринимаете собственные меры. Но все мы должны отнестись к заболеванию со всей серьёзностью, принять необходимые меры, изменить своё поведение и быть ответственными», — уверен У Дун.