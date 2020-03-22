Премьер Испании — соотечественникам: худшее ещё впереди

Педро Санчес пояснил, что правительство применило стратегию, выработанную Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с вирусом. Она состоит в том, чтобы попытаться сдержать его и затормозить его распространение с одной единственной целью — выиграть время. В этом и заключается цель самоизоляции населения.

По словам Санчеса, сейчас воплощаются в жизнь самые мрачные сценарии, но худшее ещё впереди, и когда этот момент настанет, следует быть очень сильными. Премьер-министр отметил важность запуска быстрого тестирования по выявлению коронавируса.

Он также подтвердил равномерное распределение медицинских средств среди автономных сообществ. Как заявил Санчес, исполнительная власть поддерживает контакт с испанскими компаниями, чтобы гарантировать производство этих средств для того, чтобы они оказались в наличии как можно скорее и чтобы тем самым быть готовыми к будущему.

ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Нам нужно выиграть время, чтобы лучше подготовить нашу систему здравоохранения и добиться научных успехов. Нам к концу следующей недели необходимо подойти очень сильными. Риск повсюду: именно поэтому правительство Испании объявило и распорядилось о самоизоляции населения.

Мы продолжаем применять стратегию, выработанную Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с вирусом. Она состоит в том, чтобы попытаться сдержать его и затормозить его распространение для достижения одной очень простой, но при этом сложной цели — выиграть время.

Мы наблюдали, как сбываются худшие прогнозы, все из которых были близки к настоящему катаклизму. Также наша страна продолжает поддерживать самый серьёзный за последнее столетие режим чрезвычайной санитарной ситуации. Человечество не было готово к этой катастрофе.

Худшее ещё впереди. Грядут очень тяжёлые дни. Нам ещё предстоит пережить удар самой жёсткой, самой пагубной волны, из-за которой все наши материальные и моральные возможности, а также энергия и мужество нашего общества окажутся на пределе.

Дата выхода в эфир 22 марта 2020 года.