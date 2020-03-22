Canal 24 Horas TV

Премьер Испании — соотечественникам: худшее ещё впереди

Материал представлен в переводе ИноТВ
Премьер-министр Испании Педро Санчес, обращаясь к своим соотечественникам, заявил о том, что стране ещё предстоит пережить удар самой пагубной волны коронавируса, передает Canal 24 Horas TV. «Худшее ещё впереди, грядут очень тяжёлые дни», — предупредил он испанцев.
Педро Санчес пояснил, что правительство применило стратегию, выработанную Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с вирусом. Она состоит в том, чтобы попытаться сдержать его и затормозить его распространение с одной единственной целью — выиграть время. В этом и заключается цель самоизоляции населения.
 
По словам Санчеса, сейчас воплощаются в жизнь самые мрачные сценарии, но худшее ещё впереди, и когда этот момент настанет, следует быть очень сильными. Премьер-министр отметил важность запуска быстрого тестирования по выявлению коронавируса.
 
Он также подтвердил равномерное распределение медицинских средств среди автономных сообществ. Как заявил Санчес, исполнительная власть поддерживает контакт с испанскими компаниями, чтобы гарантировать производство этих средств для того, чтобы они оказались в наличии как можно скорее и чтобы тем самым быть готовыми к будущему.
 
ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Нам нужно выиграть время, чтобы лучше подготовить нашу систему здравоохранения и добиться научных успехов. Нам к концу следующей недели необходимо подойти очень сильными. Риск повсюду: именно поэтому правительство Испании объявило и распорядилось о самоизоляции населения.
 
Мы продолжаем применять стратегию, выработанную Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с вирусом. Она состоит в том, чтобы попытаться сдержать его и затормозить его распространение для достижения одной очень простой, но при этом сложной цели — выиграть время.
 
Мы наблюдали, как сбываются худшие прогнозы, все из которых были близки к настоящему катаклизму. Также наша страна продолжает поддерживать самый серьёзный за последнее столетие режим чрезвычайной санитарной ситуации. Человечество не было готово к этой катастрофе.
 
Худшее ещё впереди. Грядут очень тяжёлые дни. Нам ещё предстоит пережить удар самой жёсткой, самой пагубной волны, из-за которой все наши материальные и моральные возможности, а также энергия и мужество нашего общества окажутся на пределе.
 
Дата выхода в эфир 22 марта 2020 года.
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
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