Times: «непроходимый океан неопределённости» — малый бизнес борется за выживание на фоне карантина

Миллиарды британских малых предприятий оказались под угрозой банкротства из-за продолжающегося карантина в связи с распространением коронавируса, пишет The Times. При этом нынешних мер поддержки правительства Великобритании может оказаться недостаточно для спасения предприятий, если неопределённая для экономики ситуация затянется.

На фоне распространения коронавируса в последние несколько недель в сложную ситуацию попали крупнейшие компании, супермаркеты, авиакомпании и оказавшиеся под серьёзным давлением банки. Однако, как отмечает The Times, не менее трудно в настоящее время приходится малому бизнесу.

В Великобритании костяк экономики представляют около 5,9 млрд малых предприятий, в которых занято более 16,6 млн работников. По прогнозам, почти каждая пятая компания может не пережить ближайший месяц, несмотря на обширную программу помощи со стороны правительства.

В пятницу канцлер казначейства Риши Сунак объявил о расширении помощи, в частности, кредиторам запретят требовать личных гарантий от директоров небольших компаний. Однако бизнес, процветавший всего несколько недель назад, сейчас лишь пытается свести концы с концами.

Тысячи предпринимателей по всей Великобритании оказались в состоянии полной неопределённости.

«Моё личное мнение таково, что в 2008 году мы, налогоплательщики, внесли залог за банки. Теперь банки должны вернуть долг всем налогоплательщикам и обеспечить их рабочими местами», — отметил руководитель компании Pressmark Pressings, снабжающей металлическими компонентами таких автопроизводителей, как Honda, Nissan и Jaguar Land Rover Джон Ноллетт.

«Самое тревожное, что мы не знаем, когда всё вернётся на свои места», — добавил Ноллетт, подчеркнувший, что в настоящее время делает всё, чтобы никто из его сотрудников не потерял своё рабочее место.

Просрочив оплату аренды помещения в Лондоне на месяц, владелица временно закрытого бутика Revival Retro Ровена Хоуи надеется получить от банка финансовую помощь в размере £80 тыс. Однако пока так и не удостоилась ответа.

При этом Хоуи считает правительственную поддержку недостаточной перед лицом «непреодолимого океана неопределённости», с которым столкнулись владельцы малых предприятий.

В настоящий момент её компания перешла на режим работы онлайн, однако спрос уже упал на 90%. По словам Хоуи, такие предприятия «всегда находят способ, но коронавирус ограничил» её возможности, и она не знает, «как долго это будет продолжаться».

По мнению владельцев кофейни Beacon в Лондоне Сэма Кея и Алекса Мая, их будущее будет зависеть от того, как долго продлится карантин. Несмотря на правительственную субсидию в размере £10 тыс., предприниматели опасаются, что для выживания их кафе потребуется дополнительная поддержка.

Канцлер Сунак пообещал сделать «всё, что потребуется», чтобы помочь компаниям пройти через «самые мрачные дни этого кризиса».

«Мы добиваемся большого прогресса в получении столь необходимой поддержки для предприятий, чтобы помочь им управлять своими денежными потоками в это трудное время», — заявил политик.

Однако только время покажет, достаточно ли принимаемых для обеспечения выживания малого бизнеса мер, пишет The Times.