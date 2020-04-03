Bloomberg: «это не помощь, а бизнес» — мэр Праги не верит в благие намерения Китая в Европе

Мэр Праги Зденек Гржиб, известный своими критическими взглядами на политику КНР в отношении Тайваня и Тибета, выразил скептическую оценку гуманитарной помощи Пекина в пострадавшей от коронавируса Европе, сообщает Bloomberg. Несмотря на то что Чехия с радостью принимает китайскую поддержку, Гржиб утверждает, что действия Пекина далеко не бескорыстны.

На протяжении всех двух лет, что Зденек Гржиб из Чешской пиратской партии занимает пост мэра Праги, политик демонстрирует не слишком тёплое отношение к Пекину, критикуя его обращение с национальными меньшинствами, встречаясь с китайскими диссидентами и укрепляя связи с Тайванем, пишет Bloomberg.

Теперь же 38-летний Гржиб превратился в «символ скептицизма» по отношению к энтузиазму, с которым КНР бросилась помогать Европе в условиях «пандемии, начавшейся на китайской территории».

В своей поддержке, которая выражается в массовых поставках тестов на COVID-19 и прочей продукции медицинского назначения, Пекин не обошёл и саму Чехию. Однако мэр Праги настаивает: «Это не гуманитарные подарки или помощь. Для Китая это бизнес». Как отмечает портал, такие заявления вполне характерны для политика, который ещё недавно, 10 марта, в годовщину Тибетского восстания 1959 года против китайской власти, вывесил флаг Тибета на здании мэрии.

Эпидемия коронавируса в Китае нанесла мощный удар по главному проекту председателя Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», который должен был возродить древние торговые пути в Азии и во многом был ориентирован на связи с европейским рынком. В последние недели Пекин, удостоверившись, что взял в КНР распространение болезни под контроль, сосредоточил силы на отправке специалистов и медицинской продукции в Европу, где от COVID-19 умерло более 20 тыс. человек.

Bloomberg подчёркивает: в Европе многие, включая и чешского президента Милоша Земана, с радостью принимают помощь Китая. Гржиб же представляет другую группу чешских и европейских политиков, которые скептически относятся к обещаниям и стратегическим целям Пекина.

Как заявил мэр чешской столицы в интервью агентству в прошлом году, он бы предпочёл, чтобы его страна «не отдалялась от традиции соблюдения прав человека» и «не отворачивалась от жертв несправедливости».

Конечно, такое поведение Гржиба не по нраву властям КНР. Шанхай даже разорвал экономические контакты с Прагой, после того как она объявила о партнёрстве с тайваньским Тайбэем. Профессор международных отношений пекинского Народного университета и советник китайского правительства Ши Иньхун уверен, что если Гржиб будет продолжать в том же духе, Пекин продолжит принимать контрмеры. По словам аналитика, столкнувшись с коронавирусом, Чехия увидела возможность в китайском предложении помощи и воспользовалась ею, в то время как «её традиционные европейские союзники даже не могут позаботиться о себе самих».

МИД КНР утверждает, что своей гуманитарной помощью по всему миру Пекин «исполняет долг ответственной великой державы» — «великодушный и бескорыстный вклад» в международную борьбу с пандемией, «достойный уважения, а не порицания».

По данным Bloomberg, двусторонние отношения между Китаем и Чехией оказались на пике развития в 2015 году, когда президент Земан, единственный из своих европейских коллег, присутствовал на военном параде Си в Пекине в честь 70-летия окончания Второй мировой войны.

До того как в 2018 году Гржиб пришёл к власти, Прага тоже следовала государственному курсу в своих отношениях с Китаем. Столичная полиция разгоняла мирных протестующих и заставляла людей снимать флаги Тибета с балконов, когда Си приезжал в столицу с визитом. Но действующий мэр решил пойти против официальной государственной линии.

Известно, что Гржиб проникся идеями о независимости демократического Тайваня ещё в 2005 году, побывав там на стажировке от своего медицинского вуза, и сегодня является почётным гражданином города. По мнению Пекина, после прихода к власти нового мэра пражское правительство «неоднократно делало неверные шаги и неуместные заявления относительно вопросов, затрагивающих основные интересы Китая, такие как Тайвань и Тибет».

Напряжённость в отношениях между КНР и Прагой достигла критической стадии из-за инцидента, произошедшего в январе 2019 года. На приёме у Гржиба китайский посол Чжан Цзяньминь потребовал, чтобы организаторы вечера выдворили представителя Тайваня. Однако пражский мэр, по его собственным словам, отказался, заявив, что не собирается прогонять гостей, которых сам же и пригласил. После этого китайский дипломат покинул приём.