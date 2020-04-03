Bloomberg: «это не помощь, а бизнес» — мэр Праги не верит в благие намерения Китая в Европе
На протяжении всех двух лет, что Зденек Гржиб из Чешской пиратской партии занимает пост мэра Праги, политик демонстрирует не слишком тёплое отношение к Пекину, критикуя его обращение с национальными меньшинствами, встречаясь с китайскими диссидентами и укрепляя связи с Тайванем, пишет Bloomberg.
Теперь же 38-летний Гржиб превратился в «символ скептицизма» по отношению к энтузиазму, с которым КНР бросилась помогать Европе в условиях «пандемии, начавшейся на китайской территории».
В своей поддержке, которая выражается в массовых поставках тестов на COVID-19 и прочей продукции медицинского назначения, Пекин не обошёл и саму Чехию. Однако мэр Праги настаивает: «Это не гуманитарные подарки или помощь. Для Китая это бизнес». Как отмечает портал, такие заявления вполне характерны для политика, который ещё недавно, 10 марта, в годовщину Тибетского восстания 1959 года против китайской власти, вывесил флаг Тибета на здании мэрии.
Эпидемия коронавируса в Китае нанесла мощный удар по главному проекту председателя Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», который должен был возродить древние торговые пути в Азии и во многом был ориентирован на связи с европейским рынком. В последние недели Пекин, удостоверившись, что взял в КНР распространение болезни под контроль, сосредоточил силы на отправке специалистов и медицинской продукции в Европу, где от COVID-19 умерло более 20 тыс. человек.
Bloomberg подчёркивает: в Европе многие, включая и чешского президента Милоша Земана, с радостью принимают помощь Китая. Гржиб же представляет другую группу чешских и европейских политиков, которые скептически относятся к обещаниям и стратегическим целям Пекина.
Как заявил мэр чешской столицы в интервью агентству в прошлом году, он бы предпочёл, чтобы его страна «не отдалялась от традиции соблюдения прав человека» и «не отворачивалась от жертв несправедливости».
Конечно, такое поведение Гржиба не по нраву властям КНР. Шанхай даже разорвал экономические контакты с Прагой, после того как она объявила о партнёрстве с тайваньским Тайбэем. Профессор международных отношений пекинского Народного университета и советник китайского правительства Ши Иньхун уверен, что если Гржиб будет продолжать в том же духе, Пекин продолжит принимать контрмеры. По словам аналитика, столкнувшись с коронавирусом, Чехия увидела возможность в китайском предложении помощи и воспользовалась ею, в то время как «её традиционные европейские союзники даже не могут позаботиться о себе самих».
МИД КНР утверждает, что своей гуманитарной помощью по всему миру Пекин «исполняет долг ответственной великой державы» — «великодушный и бескорыстный вклад» в международную борьбу с пандемией, «достойный уважения, а не порицания».
По данным Bloomberg, двусторонние отношения между Китаем и Чехией оказались на пике развития в 2015 году, когда президент Земан, единственный из своих европейских коллег, присутствовал на военном параде Си в Пекине в честь 70-летия окончания Второй мировой войны.
До того как в 2018 году Гржиб пришёл к власти, Прага тоже следовала государственному курсу в своих отношениях с Китаем. Столичная полиция разгоняла мирных протестующих и заставляла людей снимать флаги Тибета с балконов, когда Си приезжал в столицу с визитом. Но действующий мэр решил пойти против официальной государственной линии.
Известно, что Гржиб проникся идеями о независимости демократического Тайваня ещё в 2005 году, побывав там на стажировке от своего медицинского вуза, и сегодня является почётным гражданином города. По мнению Пекина, после прихода к власти нового мэра пражское правительство «неоднократно делало неверные шаги и неуместные заявления относительно вопросов, затрагивающих основные интересы Китая, такие как Тайвань и Тибет».
Напряжённость в отношениях между КНР и Прагой достигла критической стадии из-за инцидента, произошедшего в январе 2019 года. На приёме у Гржиба китайский посол Чжан Цзяньминь потребовал, чтобы организаторы вечера выдворили представителя Тайваня. Однако пражский мэр, по его собственным словам, отказался, заявив, что не собирается прогонять гостей, которых сам же и пригласил. После этого китайский дипломат покинул приём.
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