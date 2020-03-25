Обозреватель Le Monde: Китай набирает очки в «коронавирусной» войне с США

Пандемия коронавируса может выдвинуть Китай на роль мирового лидера, пока Европа и США пытаются справиться с экономическими последствиями, пишет обозреватель Le Monde Филипп Бернар. Заявив о победе над эпидемией в своей стране, Пекин использует положительный опыт и гуманитарную помощь Западу для пропаганды превосходства своей политической системы. При этом Соединённые Штаты и Китай обвиняют друг друга в создании нового вируса и возрождают риторику холодной войны, отмечает автор статьи.

Пока из-за коронавируса европейская экономика находится в упадке, а Трамп принимает хаотические решения, Пекин заявляет о победе над болезнью и ведёт дипломатическую войну по продвижению своего метода борьбы, пишет на страницах Le Monde обозреватель Филипп Бернар. Он задаётся вопросом: если Первая мировая война способствовала ослаблению Европы и установлению гегемонии США, то может ли пандемия COVID-19 рассматриваться будущими историками как событие, которое подтолкнуло Китай к становлению в качестве мирового лидера? В разгар международного кризиса, признаёт журналист, невозможно точно ответить на этот вопрос, не имея подлинных данных о продолжительности эпидемии и настоящем масштабе причинённого ущерба, однако само то, что его можно серьёзно обсуждать, говорит о том, какое потрясение переживает планета.

Американский историк Хэл Брэндс напоминает, что после финансового кризиса 2008 года потеря американцами престижа и могущества подтолкнула Китай бросить вызов США. Сейчас же, по его мнению, претендующая на мировое господство страна совершенно неудовлетворительным образом решает самый большой кризис этого века, поэтому, «без сомнения», коронавирус снова подтолкнёт китайцев к дискредитации и свержению американского доминирования в мировом бизнесе.

Возможно, пишет автор статьи, не стоит сильно проникаться нашумевшей «дипломатией защитных масок», этой «мягкой силой», с помощью которой Пекин пытается сгладить воспоминания о своей ответственности за распространение вируса. Самолёты со средствами защиты и медперсоналом, отправленные в Италию, Францию, а также Сербию и Либерию, — это попытка китайского режима заставить забыть о тех аспектах пандемии, которые ставят под сомнение её тайный культ и авторитаризм. Китай утверждает, что победил коронавирус, и теперь изображает из себя доброго самаритянина, пока ослабленные и дестабилизированные Европа и США с трудом справляются с ситуацией.

Евросоюз, который в феврале отправил в Китай 50 тонн гуманитарного груза, явно меньше преуспел в искусстве добиваться признания этих символов «дружбы», отмечается в Le Monde: кто теперь вспомнит, что самолёты, посланные за гражданами Европы в Ухань, доставили маски и антисептический гель? Официальный представитель министра иностранных дел заявил, что по китайской традиции необходимо отблагодарить за добро ещё большим добром. Таким образом, Пекин ясно показывает превосходство своей системы, способной изолировать и оставить под наблюдением миллионы человек, а также проявлять щедрость в качестве сверхдержавы, без которой теперь не обойтись.

Однако это не значит, что демократические страны не способны противостоять пандемии: Южная Корея, Гонконг, Тайвань и Сингапур показывают, что это возможно. Препятствовать распространению болезни им помогло сочетание материальных факторов — проведение массовых тестов, изоляция заражённых людей, ношение масок, контроль на границах и отслеживание передвижения людей — и культурных особенностей — конфуцианская послушность, чувство уважения к государству, коллективное самосознание, которое не позволяет индивидууму самоутверждаться за счёт других и делает из маски знак уважения к другим, а не недоверия. К тому же горький опыт вирусной эпидемии SARS в 2003 году научил эти страны политике в области здравоохранения и полезным и оперативным гражданским рефлексам.

Американские демократы пока не сказали своё последнее слово о равновесии между качеством медпомощи, поддержкой экономики и сохранением гражданских свобод, однако китайская пропаганда подогревается полным отсутствием в США международной солидарности и хаотическими решениями Дональда Трампа. Усугубляет положение спад американской и европейской экономик, в то время как китайские заводы возобновляют работу. Пекин воспользовался тем, что администрация Трампа занята кризисом, и стремится занять пустующее место в Европе.

Как рассказывает Филипп Бернар, спустя два месяца после подписания торгового соглашения коронавирус раздувает между Пекином и Вашингтоном ветер холодной войны, невиданной с кровопролития на площади Тяньаньмэнь. После выдворения журналистов с той и с другой стороны последовали взаимные обвинения. Официальный представитель Пекина распространяет слухи о теории заговора, согласно которой американские солдаты завезли вирус в Китай. В ответ Дональд Трамп обратился к ксенофобской риторике, говоря о «китайском вирусе» вместо «коронавируса». Каждый нашёл своего козла отпущения.

В этой словесной войне, отмечает автор статьи, у Китая есть преимущество: он контролирует часть цепочек поставок на Западе, в частности, продажу медикаментов. Так, 97% антибиотиков, продающихся в США, производятся в Китае. Тем не менее резкий тон Дональда Трампа во время избирательной кампании повышает его популярность у избирателей. Таким образом, отмечает Бернар в статье Le Monde, Китай ещё не закрепился официально в качестве мирового лидера, но новая холодная война на фоне коронавируса только началась.