N-TV: государство не справляется — земли Германии бьются друг с другом за защитные маски

Правительство Германии ещё несколько недель назад пообещало организовать централизованное снабжение федеральных земель защитным медицинским снаряжением, но новых поступлений почти нет. Как отмечает немецкий телеканал N-TV, в условиях дефицита земли Германии сами ищут, где купить необходимые средства защиты, и уже вступили в конкурентную борьбу между собой, что приводит к росту цен на соответствующие товары.

Земли Германии начали бороться друг с другом за защитные маски, сообщает немецкий телеканал N-TV. Потребность в защитной одежде по всей стране чрезвычайно высока, а новых поступлений почти нет.

В Германии становится всё более ощутимой конкуренция за маски, очки и спецодежду среди тех, кому она срочно необходима и кто стремится её получить. Министерства социального обеспечения Саксонии признало в опросе, проведённом в немецких СМИ, что эта конкурентная борьба приводит к повышению цен.

На чересчур оживлённом рынке сейчас едва ли возможно получить необходимые товары. В то же время, ни одна из федеральных земель Германии не хочет уступать. Рейнланд-Пфальц предпринимает всё возможное, чтобы поддержать медицинские учреждения путём «собственных закупочных действий на мировом рынке», сообщили в правительстве земли.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в эти дни начал собственную инициативу по закупкам. Однако того, что на данный момент может предоставить Германия, слишком мало, поэтому все земли страны активизировались сами. Они используют контакты находящихся на их территории компаний, чтобы осуществлять закупки необходимой защитной одежды, в первую очередь, из Китая. Больницы, аптеки, благотворительные организации и амбулаторные службы ухода за больными, которые не хотят ждать государственных поступлений, также проверяют скрытые резервы рынка.

Вообще-то, заниматься медицинским снабжением должно правительство в Берлине, отмечает N-TV. Именно там кризисный штаб Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения в середине марта решили организовать централизованное снабжение защитным снаряжением для системы здравоохранения. После этого федеральные земли должны были вычислить свои потребности на ближайшие полгода и сообщить о них. Точно так же должны были поступить и ассоциации врачей больничных касс в сфере амбулаторного обслуживания, то есть, частные врачебные практики.

Однако на данный момент были осуществлены лишь небольшие поставки. По сообщению Министерства социального обеспечения Саксонии, одной только этой земле Германии необходимо 1,4 млн дорогостоящих масок типа FFP2 и более 10 млн одноразовых перчаток в неделю. В других землях ситуация обстоит не лучше. Из Гамбурга сообщили, что там не знают, когда и в каком количестве они снова получат защитную одежду.

Ответственное министерство в земле Рейнланд-Пфальц написало: «Федеральное правительство ещё недели назад обещало обеспечить для земель централизованное снабжение защитным снаряжением. Однако это обещание государство, к сожалению, может исполнять лишь постепенно».

Бремен тоже перешёл к самостоятельному заказу защитных масок и многого другого, потому что поставки со стороны государства оказались намного меньше, чем надеялись в этой земле и чем необходимо в сложившейся ситуации, сообщает немецкий телеканал N-TV.