Die Welt Оригинал

Welt: итальянский комик обвинил немцев в том, что они до сих пор считают себя высшей расой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне кризиса с коронавирусом и спора о еврооблигациях итальянцы почувствовали, что страны ЕС и, в первую очередь, Германия бросили их на произвол судьбы, пишет немецкая газета Die Welt. В связи с этим в Италии снова распространилась враждебность к «ненавистным немцам», якобы жаждущим её банкротства, а известный итальянский комик даже заявил, что немцы до сих пор считают себя высшей расой.
Welt: итальянский комик обвинил немцев в том, что они до сих пор считают себя высшей расой
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Италия почувствовала, что в кризисе с коронавирусом Европа бросила её на произвол судьбы, и это снова оживило глубоко укоренившуюся в итальянцах враждебность к немцам, пишет немецкая газета Die Welt.

Известный итальянский комик и актёр Туллио Соленги записал видео, в котором высказал позицию многих итальянцев. Это видео широко распространилось в интернете. На нём седой мужчина в течение трёх с лишним минут разыгрывает настоящую «тираду ненависти», пишет Die Welt.

Он говорит о Европе, которая бросила Италию в беде — и, в первую очередь, о высокомерных и бессердечных немцах, которые на саммите ЕС на прошлой неделе отказались допустить выпуск еврооблигаций, чтобы смягчить экономические последствия кризиса с коронавирусом.

По словам итальянца, Германия развязала две мировые войны и уничтожила 6 млн евреев. «И немцы до сих пор считают себя высшей расой», — заявил Соленги в видео, разошедшемся по бессчётным сайтам СМИ в стране. Комик постоянно упоминает о немцах с ненавистью и презрением, подражая при этом немецкому акценту. В какой-то момент он обращается к немцам напрямую: «Я хотел бы напомнить вам, немцам, что если бы международное сообщество после Второй мировой войны потребовало компенсацию за реальный ущерб, причинённый Германией, то сегодня все немцы жили бы в трущобах».

Этот прорыв гнева Соленги — лишь радикальное остриё снова нарастающей в Италии враждебности по отношению к немцам, отмечает издание. Страна находится в «эмоциональном чрезвычайном положении» с тех пор, как она стала эпицентром кризиса с коронавирусом в Европе, в Италии погибло уже более 10 тыс. человек.

Итальянцы чувствуют себя брошенными Европой на произвол судьбы, а спор о подходящем для ЕС финансовом инструменте, с помощью которого можно дать отпор уже начавшемуся экономическому кризису, вскрыл старые противоречия времён финансового кризиса, подчёркивает немецкая газета. С одной стороны оказались страны Северной Европы, готовые помочь, но не желающие обобществления долгов, с другой — особенно сильно пострадавшие от коронавируса государства, такие как Италия и Испания, действительно срочно нуждающиеся в помощи, потому что у них и без того слишком мало пространства для финансовых манёвров из-за высокого внешнего долга.

В то же время они видят в кризисе шанс получить то, к чему стремились ещё до финансового кризиса — еврооблигации, которые бы понизили процентную ставку для таких стран, как Италия и Испания. Однако такое решение непопулярно среди других стран ЕС, для которых выгоднее выпускать собственные государственные облигации.

В итоге внезапно снова начались разговоры о якобы бессердечных северных европейцах, которые бросили Италию в беде — а вместе с ними и ненависть к немцам и их мнимой «диктатуре» в Европе, разъясняет Die Welt.

«Германия хочет банкротства Италии, — написала на днях итальянская консервативная газета Libero. — Коротко говоря, решает всегда Германия, и она решила раздавить Италию».

Германия привезла к себе самолётом итальянских пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, чтобы они получили необходимое обслуживание, а также отправила Италии защитные маски, но всё это меркнет перед помощью, которую Италия получает от неевропейских стран, отмечается в статье.

Между тем, партия «Лига» Маттео Сальвини охотно использует ненависть к немцам как инструмент в борьбе со своими политическими противниками — например, с премьер-министром Джузеппе Конте. Сторонники Сальвини выставляют Конте в Twitter любезным прислужником Меркель.

Джорджа Мелони и её партия «Братья Италии» тоже пытаются набрать очки, говоря о германо-французской диктатуре в Европе, перед которой Италия не должна склоняться. Она обвиняет немцев в том, что они хотят извлечь выгоду из слабости Италии. По её словам, истинный план властей Германии заключается в том, чтобы использовать чрезвычайную ситуацию с коронавирусом для своей выгоды и установить над Италией комиссариат. Итальянцы не должны допустить того, чтобы «разрушительный кризис с коронавирусом превратился в предлог для отчуждения Италии», предостерегает Мелони.

Как отмечает Die Welt, даже после того, как кризис евро пошёл на спад, критическое отношение к Германии, которая якобы всем заправляет и командует в ЕС, со стороны правых популистов в Италии никогда полностью не исчезало. Теперь эта позиция получила новую подпитку на фоне снова вспыхнувших споров по поводу еврооблигаций.

При этом внешне доминирование Берлина в Европе только усилилось, соглашается автор статьи. Правые популисты Италии не упускают случая указать на то, что в лице Урсулы фон дер Ляйен Еврокомиссию сейчас возглавила немка.

Между тем, ощущение брошенности характерно не только для правых, пишет немецкая газета. Бывший председатель Еврокомиссии Романо Проди рассказал Die Welt в телефонном разговоре, что он крайне обеспокоен: «Посыл последнего саммита ЕС заключался в том, что Европа сейчас расколота».

У многих жителей Италии сейчас сложилось впечатление, что если невозможно объединиться даже в такой тяжёлой ситуации, то у европейского проекта нет никакой основы для существования. Как и раньше, многие итальянцы чувствуют себя жертвами северных европейцев, но на этот раз всё намного серьёзнее: сейчас люди теряют не только работу, но и, в буквальном смысле, жизнь.

Ситуация изменилась и в другом плане по сравнению с финансовым кризисом: отчасти Италия тоже была повинна в кризисе евро, потому что тогда вела себя неправильно. «Но в кризисе с коронавирусом Италия ни в чём не виновата, и теперь это приводит к другой политической реакции», — отметил экс-глава Еврокомиссии Проди.

Сейчас кризис сближает итальянцев и укрепляет их в убеждении, что реакция северных стран ЕС носит дискриминирующий характер по отношению к южным европейским странам. «Богатые оставили нас в беде, север нас бросил», — так думают многие итальянцы, а Германия для них символизирует позицию «севера», подчёркивает Die Welt.

В завершение своего видео Соленги поблагодарил бога за то, что родился итальянцем, — потому что, видимо, в отличие от немцев они не лишены сострадания и человечности.

Конечно, в Италии нашлись и те, кто раскритиковал эту видеозапись итальянского комика. Однако безусловно и то, что посреди тяжёлого кризиса с коронавирусом и спора по поводу еврооблигаций снова ожил и образ «ненавистных немцев», заключает немецкая газета.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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