FAZ: помощь от Москвы достойна похвалы — но это не повод для НАТО забывать о сдерживании

Тот факт, что Россия отправила самолёт с медицинским оборудованием в США, заслуживает похвалы, пишет журналист Бертольд Колер в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Однако при этом Россия не снижает своей военной активности вблизи территорий НАТО. По мнению автора, альянс должен проводить политику «убедительного сдерживания», чтобы не допустить кризиса безопасности в период эпидемии.

Китай отправляет защитные маски в Германию, а Россия — медицинское оборудование в США. Это ли не доказательство того, что пандемия сближает народы и правительства? К сожалению, считает журналист Frankfurter Allgemeine Бертольд Колер, в объединяющем воздействии коронавируса есть сомнения — достаточно взглянуть на разногласия внутри ЕС.

По мнению автора статьи, разница интересов между западными демократиями и такими странами, как КНР и Россия, слишком велика, чтобы её нивелировал текущий кризис. Тот факт, что Москва отправила самолёт с помощью в США, заслуживает похвалы. Однако, несмотря на собственный призыв о снижении военной активности, Россия отправляет свои боевые самолёты в воздушное пространство над Атлантикой, а также осуществляет манёвры своих кораблей в Северном море, пишет Колер. По его мнению, Россия своими действиями даёт понять, что эпидемия не скажется на её военных операциях.

Силы НАТО должны помогать гражданским структурам в борьбе с вирусом, отмечает журналист. Однако альянсу также необходимо следить за тем, чтобы вирусный кризис не перерос в кризис безопасности. Следовательно, НАТО необходимо проводить политику «убедительного сдерживания».