Американский генерал: НАТО должно продемонстрировать Москве своё умение действовать на опережение

На вопрос издания Rzeczpospolita о том, сколько времени понадобится Кремлю, чтобы оккупировать Литву, Латвию или Эстонию, бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес ответил:

«Россиянам вовсе не надо оккупировать все страны Прибалтики. Им достаточно занять часть одной из них и ждать нашего ответа», — добавил военный.

Поэтому, по мнению Ходжеса, чтобы ответ со стороны НАТО последовал правильный, альянсу необходимо как можно скорее прореагировать и продемонстрировать свои возможности в мирное время, до начала кризиса. «Мы не хотим освобождать Прибалтику. Мы хотим показать Кремлю, что мы можем уже быть там до того как россияне начнут атаку. Таким образом, чтобы они не подумали, что это дело сойдёт им с рук», — пригрозил американский генерал.

Вопрос мобильности очень важен для НАТО. Должна быть гарантирована необходимая пропускная способность, а в настоящее время такой пропускной способности нет, например железнодорожного сообщения из Германии или Польши в Прибалтику. «Давайте не будем забывать о дорогах, мостах, портах и ​​аэропортах. Эти объекты должны быть защищены от кибератак. Гданьск можно парализовать легче при помощи кибератаки, чем при помощи ракет «Искандер»», — обратил внимание он.

Американский военный уверен, что ЕС и НАТО должны быть готовы организовать транспорт независимо от кризиса, с которым они столкнутся. «Думаю, эта эпидемия многому нас научит, в том числе, как быстро организовать перемещение военной техники и солдат в чрезвычайных ситуациях», — резюмировал в беседе с изданием Rzeczpospolita бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.