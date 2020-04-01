Der Spiegel: коронавирус ударил по боеготовности НАТО

Несмотря на официальные заявления, пандемия коронавируса оказала влияние на деятельность НАТО, пишет Der Spiegel. Действия альянса в рамках заграничных миссий теперь сильно ограничены. Кроме того, вирус непосредственно влияет на уровень боеготовности, учитывая, что ряд военных заражается или уходит на карантин.

Если взглянуть со стороны, то НАТО, как и обычно, выглядит готовым к обороне и дееспособным, пишет Der Spiegel. Официальный посыл альянса таков: да, коронавирус — это неведомый для Запада вызов, однако НАТО чувствует себя уверенно. Издание отмечает, что это также является сигналом в сторону Владимира Путина: сейчас не время для дезинформационных кампаний и прочих авантюр.

Однако на самом деле альянс попал под всестороннее влияние вируса, пишет Der Spiegel. К примеру, для всех заграничных миссий НАТО действуют строгие ограничения: это касается и операции «Решительная поддержка» в Афганистане и недавней миссии по сдерживанию в Прибалтике. Согласно данным альянса, всего 20 солдат из расположенной в Литве боевой группы заразились коронавирусом.

Что касается Афганистана, то там воздействие вируса оказалось ещё значительнее, отмечает издание. Из-за угрозы заражения был ускорен вывод войск альянса с территории страны. В связи с этим неудивительно, что последствия коронавируса стали главной темой последнего совещания министров иностранных дел стран НАТО (впервые в истории подобная встреча была проведена в удалённом формате).

В ходе встречи были упомянуты дальнейшие ограничения для операций НАТО: в Эгейском море корабли альянса больше не могут приближаться к берегам Турции, в Косове солдаты НАТО могут выполнять только «важнейшие» задачи, а в Ираке альянс был вынужден приостановить свою миссию по обучению местных солдат.

При этом военные не сомневаются в том, что вирус скажется и на боеготовности войск, отмечает Der Spiegel. В качестве примера можно привести немецкий корвет «Брауншвейг»: один из его моряков заразился коронавирусом, в результате чего вся команда отправилась на карантин и корабль оказался недоступен для участия в миссии НАТО.

Между тем кризис также является возможностью для НАТО продемонстрировать свою дополнительную ценность, считает издание. Альянс может выполнять операции по помощи странам в борьбе с вирусом: например, помогать транспортировать необходимое оборудование.