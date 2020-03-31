Deutschlandfunk: НАТО уходит из Афганистана, признав своё поражение

Вывод войск НАТО из Афганистана является, по сути, признанием поражения, пишет Deutschlandfunk: «Талибан» так и не был побеждён, а сам Афганистан остаётся нестабильным государством с большим количеством проблем. Как отмечает издание, прекращение миссии НАТО в Афганистане может иметь прямые последствия для Европы, поскольку теперь может увеличиться поток беженцев, а гипотетическая победа «Талибана» усилит исламских радикалов по всему миру.
Сокращение контингента немецких войск в Афганистане означает начало конца самой длительной и масштабной заграничной миссии бундесвера, пишет Deutschlandfunk. При этом бундестаг ещё в середине марта продлил мандат миссии, однако немцев она уже не интересует, считает издание.
К середине следующего года США планируют вывести все свои войска из Афганистана: без американского лидерства операция НАТО в Афганистане не имеет смысла, отмечает Deutschlandfunk. Уже сейчас присутствие немецких войск на афганской территории является скорее данью союзническим обязательствам: советники из бундесвера ни в коей мере не повышают боеспособность афганской армии.
В таком свете полный вывод бундесвера из Афганистана представляется неизбежным, считает издание. США и их союзники покидают страну, не имея на руках почти никаких гарантий от «Талибана»*: по мнению Deutschlandfunk, таким образом Запад признаёт своё поражение.
Изначальными целями операции НАТО в Афганистане были уничтожение терроризма и построение нового, современного, мирного афганского общества, напоминает издание. На сегодняшний день «Талибан» по-прежнему контролирует значительные территории, Афганистан всё ещё остаётся мировым лидером по производству наркотиков, бедность и коррупция так и не были искоренены. В стране глубоко укоренилось насилие на религиозной и этнической почве, а демократия была дискредитирована неоднократными фальсификациями на выборах.
Вывод войск НАТО угрожает последним остаткам стабильности в Афганистане, а также будет нести последствия для Германии и всей Европы в целом, пишет Deutschlandfunk. Гипотетический коллапс Афганистана приведёт к усилению потока беженцев, а победа «Талибана» станет стимулом к подъёму исламских радикалов по всему миру.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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