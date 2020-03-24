Politico: США сократят помощь Кабулу на $1 млрд, чтобы вынудить афганцев договориться

Государственный секретарь США Майк Помпео после поездки в Кабул заявил, что Вашингтон уменьшит финансовую помощь Афганистану на $1 млрд, пишет Politico. Как объяснил Помпео, это решение продиктовано нежеланием двух афганских лидеров прийти к компромиссу и создать инклюзивное правительство, которое сможет реализовать мирный договор с «Талибаном» и позволит США вывести свои войска из страны.

Соединённые Штаты уменьшат финансовую помощь Афганистану на $1 млрд и даже больше, если противоборствующие политические лидеры в стране не смогут уладить свои разногласия и не сформируют правительство, которое сможет реализовать мирный договор с «Талибаном», сообщает Politico. О таком решении объявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео после краткой поездки в Кабул, где он пытался прекратить конфликт между президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим премьер-министром Аюдуллой Абдуллой, которые спорят по поводу легитимности президентских выборов, прошедших осенью прошлого года.

Согласно словам Помпео, Гани и Абдулла заявили, что не смогли договориться об инклюзивном правительстве, несмотря на «острую необходимость» в этом. Госсекретарь подчеркнул, что «Соединённые Штаты разочарованы» в участниках переговоров и том, «что их поведение означает для Афганистана и наших общих интересов». По мнению главы внешнеполитического ведомства США, «эта ошибка руководства представляет прямую угрозу американским национальным интересам».

Как отмечает издание, объявленное сокращение финансовой помощи может оказать серьёзное влияние на ситуацию в стране: после того как американские войска свергли режим талибов 11 сентября 2001 года, новое правительство продолжает полагаться на помощь США. Однако сокращения во многом являются частью схемы, которой придерживается администрация Трампа: она больше полагается на кнут, чем на пряник, и готова вводить санкции и другие наказания даже против своих союзников, если это, по её мнению, отвечает интересам США. С точки зрения Трампа (и растущего числа представителей обеих партий в Вашингтоне) американские интересы включают вывод войск из Афганистана.

Майк Помпео также добавил, что правительство США «пересмотрит объём кооперации с Афганистаном», а сокращение помощи возможно провести не только в этом, но и в следующем году. Тем не менее госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не отказывается полностью от партнёрских отношений с Кабулом: так, он собирается передать государству $15 млн для борьбы с пандемией коронавируса. По словам Помпео, Соединённые Штаты могут пересмотреть своё решение относительно финансовой поддержки, если афганские лидеры придут к политическому согласию, пишет Politico.