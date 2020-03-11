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Bild: США начали вывод войск из Афганистана

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Вооружённые силы США начали покидать территорию Афганистана, сообщает Bild: согласно заявлению официального представителя американской армии, в течение 135 дней афганскую территорию покинут около 3400 военных. Издание напоминает, что поэтапный вывод войск был частью соглашения, заключённого в феврале между США и «Талибаном».
Bild: США начали вывод войск из Афганистана
Reuters

После заключения соглашения между США и «Талибаном»* американские вооружённые силы начали постепенный выход с территории Афганистана, сообщает Bild.

По словам официального представителя американской армии, в течение 135 дней планируется сократить контингент США до 8600 человек. Это значит, что афганскую территорию покинут минимум 3400 американских солдат. При этом отмечается, что армия по-прежнему будет в состоянии проводить антитеррористические операции и поддерживать афганские правительственные силы. Издание информирует, что на данный момент на территории Афганистана находятся примерно 13 тыс. военных армии США.
 
Bild напоминает, что в конце февраля представители США и «Талибана» после длительных переговоров заключили соглашение о мирном урегулировании в Афганистане. Соглашение предусматривает поэтапный вывод американских войск с территории страны, а также начало внутриафганских мирных переговоров. 
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 

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источник
Bild Германия Европа
теги
армия Афганистан вооруженный конфликт США
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