Bild: США начали вывод войск из Афганистана

03:00 В ДНР организовали штаб по борьбе с коронавирусом Правительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) приняло решение организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в администрации.

03:00 Аршавин считает, что в ситуации с коронавирусом слишком много политики Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу ситуации с распространением коронавируса и мерами предосторожности.

03:00 Генич сомневается, что «Локомотив» продлит контракт с Сёминым Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу возможного продления контракта главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

03:00 Совфед одобрил закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена Совет Федерации одобрил закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

03:00 Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет Президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами выразил уверенность, что страна спокойно пройдёт турбулентный период в экономике.

03:00 Витсель заявил, что не жалеет о переходе из «Зенита» в китайский клуб в 2017 году Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заявил, что не жалеет о своём переходе из петербургского «Зенита» в китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» в 2017 году.

03:00 В сборной России подтвердили, что Логинов пропустит этап КМ в Норвегии Старший тренер сборной России Сергей Белозёров подтвердил, что биатлонист Александр Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене.

03:00 Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по делу Голунова Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника УВД по ЗАО Москвы Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.

03:00 Эрдоган назвал условие для закрытия границы с ЕС для беженцев Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не закроет границу с Евросоюзом для беженцев, пока ЕС не выполнит свои обязательства по миграционному соглашению 2016 года.

03:00 Число заражённых коронавирусной инфекцией в Белоруссии возросло до 12 В Белоруссии число заражённых коронавирусной инфекцией возросло до 12. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

03:00 СМИ: Экс-тренер «Партизана» является кандидатом на замену Сёмина в «Локомотиве» Бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич может сменить Юрия Сёмина на посту главного тренера московского «Локомотива».

03:00 Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы.

03:00 В представительстве по туризму Таиланда оценили ужесточение въезда в страну Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель прокомментировал RT решение властей Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточить въезд для граждан 18 государств, в том числе России, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну.

03:00 Кафельников отреагировал на обвинения в попытке сыграть договорной матч Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на вопрос о словах американца Майка Брайана, который заявил, что Кафельников и Уэйн Феррейра предложили ему и его брату договориться в 2003 году перед парным финалом.

03:00 Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ Госдума приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

03:00 ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ Московский ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в ходе судебного заседания.

03:00 Игроков «Арсенала» отправили на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус Нескольких игроков лондонского футбольного клуба «Арсенал» отправили на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус.

03:00 В России новых случаев заражения COVID-19 не выявлено Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

03:00 В Минобороны Турции оценили переговоры с Россией по Идлибу Переговоры Анкары с Москвой по сирийскому Идлибу проходят позитивно и в конструктивном ключе, совместное патрулирование планируется на 15 марта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

03:00 Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

03:00 СК начал проверку после экстренной посадки вертолёта под Красноярском Вертолёт Ми-8, на борту которого находились 18 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Черемшанка Красноярского края из-за срабатывания одного из датчиков. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

03:00 Депутат Госдумы высказался об отмене спортивных мероприятий в Москве из-за коронавируса Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. до 10 апреля.

03:00 Мишустин назвал Белоруссию стратегическим партнёром России Российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что Белоруссия является стратегическим партнёром России.

03:00 В «Металлурге» заявили, что Воробьёв сохранит пост главного тренера Первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков объявил, что главный тренер команды Илья Воробьёв продолжит работать на своём посту.

03:00 В Гидрометцентре объяснили частое несоответствие погоды прогнозу Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прокомментировала частое несоответствие прогноза синоптиков реальной погоде и температурным значениям в определённый день.

03:00 Совфед одобрил касающийся приёма в гражданство закон Совет Федерации одобрил закон, сокращающий с шести месяцев до трёх срок рассмотрения заявлений, поданных на российской территории, о приёме в гражданство России в упрощённом порядке.

03:00 Экономист оценил возможность финансового кризиса в России Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе России.

03:00 Глава ФЛГР высказалась о досрочной победе Большунова в зачёте Кубка мира Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность, что Йоханнес Клебо не догнал бы Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира, даже если бы норвежцы не отказались от участия в этапах в Северной Америке.

03:00 Путин оценил сотрудничество России и США в борьбе с терроризмом Спецслужбы Соединённых Штатов, как и российские, «работают глобально», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

03:00 Врач оценил пользу частого мытья рук с мылом Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный прокомментировал пользу частого мытья рук с использованием моющих средств.

03:00 Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.

03:00 Матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» перенесён из-за коронавируса у президента «Олимпиакоса» Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение перенести матч 28-го тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» из-за риска заражения коронавирусом.

03:00 Госдума приняла закон о поправке к Конституции Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции.

03:00 Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

03:00 В Росавиации заявили о росте числа пассажирских перевозок на 6,5% в феврале Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

03:00 FIS отреагировала на отказ сборной Норвегии сняться с этапов КМ в США и Канаде Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса.

03:00 Компания Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки — до 13 млн, сообщили в государственной нефтегазовой компании страны Saudi Aramco.

03:00 В Московской области рассказали о планах по ликвидации борщевика в регионе В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского планируют начать в конце марта — начале апреля.

03:00 Путин: США заинтересованы в существовании Украины за счёт России Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС отметил, что, несмотря на то что США взяли Украину под внешнее управление, они заинтересованы в том, чтобы страну также обеспечивала Россия.

03:00 Клебо высказался об отказе Норвегии от поездки в Северную Америку на этапы КМ по лыжным гонкам Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение Федерации лыжных видов спорта страны отказаться от участия в этапах Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса.

03:00 Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое должно пройти в марте.

03:00 Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25% Банк Англии по итогам специального заседания понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов (до 0,25%) на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

03:00 В Томской области заявили об увеличении объёмов банковских вкладов жителей региона Исполняющий обязанности управляющего томским отделением Банка России Алексей Чернов заявил, что объём вкладов жителей Томской области в 2019 году увеличился на 8% и достиг 145 млрд рублей.

03:00 В Совфеде предложили штрафовать экскурсоводов за отсутствие аттестатов Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением о принятии законопроекта, предполагающего введение штрафов для гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников, которые работают в России без аттестации.

03:00 В РЭО оценили ситуацию в сфере обращения с ТКО в Мурманской области Генеральный директор РЭО Илья Гудков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис договорились о совместной разработке новых мер в сфере обращения с ТКО.

03:00 Путин оценил текущие отношения России и США на «троечку» Текущие отношения между Россией и США находятся на уровне «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

03:00 Большунов стал первым лыжником в истории России, выигравшим зачёт КМ Александр Большунов стал первым лыжником в истории России, которому удалось одержать победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам среди мужчин.

03:00 Число заражённых COVID-19 в Австралии возросло до 112 Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Австралии возросло до 112.