Welt: соглашение с «Талибаном» — не достижение, а капитуляция Запада

Соглашение с «Талибаном» в США пытаются выдать за достижение долгожданного мира для Афганистана, однако в действительности это знак капитуляции Запада, пишет немецкая газета Die Welt. Если через 14 месяцев все иностранные войска покинут страну, власть в ней снова перейдёт к талибам, и для населения — особенно, его женской части — снова начнётся «ад на земле», предостерегает корреспондент издания.

«То, что пытаются выдать за мир, на самом деле — капитуляция Запада», — пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Антье Шиппманн.

«У вас есть часы, у нас есть время» — так звучит любимая пословица «Талибана»*, отмечает издание. Когда американцы и их союзники уйдут из Афганистана, терпеливые исламисты снова возьмут власть под свой контроль. Теперь этот момент наступил. США в Дохе заключили мирный договор с «Талибаном». За ближайшие 14 месяцев все иностранные войска должны постепенно покинуть страну.

В краткосрочной перспективе это соглашение может принести давно желанный мир в страну, годами терзаемую ударами талибов и их войной. Однако правозащитники предупреждают о последствиях отвода иностранных войск. В особенности они коснутся женщин.

При господстве «Талибана» с 1996 по 2001 год женщины были вынуждены носить паранджу. Они подвергались публичному унижению, бичеванию и забрасыванию камнями. Несмотря на тяжёлую ситуацию с безопасностью, за последние годы афганское общество добилось большого прогресса, отмечается в статье.

Целое поколение выросло с гражданскими правами, как минимум третья часть всех девочек ходит в школу, почти половина студентов в университетах — женщины. Возврат к руководству «Талибана» станет для них кошмаром, предрекает автор статьи. Их с трудом добытая свобода была попросту проигнорирована в Дохе.

Конечно, министр иностранных дел Хайко Маас предостерегает от «возвращения к тоталитарному единовластию «Талибана» в ущерб целого поколения молодых женщин и мужчин». Однако без обеспечения военной защиты любые свободы тут же попадают под сомнение. Маас, вероятно, знает, что его слова мало что решают, полагает журналист издания. Во всяком случае, они точно ничего не будут значить через 14 месяцев, если Германия и Запад снова отдадут страну во власть «Талибана», и для женщин в Афганистане снова начнётся «ад на земле».

По убеждению автора статьи, то, что в Дохе пытаются преподнести как достижение мира, на самом деле является капитуляцией Запада, осуществляемой за счёт тех, кто пострадают в будущем от господства исламистов. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр однажды отлично сформулировал значение свободы, выступая в конгрессе США, напоминает немецкий журналист. Блэр сказал, что «распространение свободы — лучшая защита для свободных. Это наша последняя линия обороны и наша первая линия нападения». В Дохе эта свобода была в очередной раз предана Западом, заключает журналист Die Welt.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.