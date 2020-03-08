Le Figaro: соглашение между США и талибами больше похоже на договор о нейтралитете, чем о мире

Подписание соглашения между США и «Талибаном» — важный козырь для Дональда Трампа, который в прошлую предвыборную кампанию обещал вернуть домой американских солдат, пишет корреспондент Le Figaro Жан-Марк Гонен. Однако если взглянуть на ситуацию в самом Афганистане, становится ясно, что договор сторон больше похож на нейтралитет, чем на попытку восстановить мир в стране.

Соглашение между США и «Талибаном»*, подписанное 29 февраля в Дохе, госсекретарь США Майк Помпео не преминул назвать «историческим». Однако, как отмечает корреспондент Le Figaro Жан-Марк Гонен, будет ли договор действительно таковым, покажет только время.

По условиям соглашения, НАТО должно в течение 14 месяцев вывести свои силы из Афганистана, среди контингента союзников — 12 тыс. американских солдат. По словам автора статьи, долгожданное возвращение военных домой — солидный козырь перед предстоящими выборами для президента Дональда Трампа, который во время своей прошлой избирательной кампании в 2016 году давал соответствующее обещание.

Как напоминает Гонен, Америка направила свои войска в Афганистан на борьбу с «Аль-Каидой»** в октябре 2001 года, сразу после терактов 11 сентября. В операции, которая получила название «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), приняли участие и другие страны, включая Францию, отрядившую порядка 4 тыс. солдат в период с 2010-го по 2014 год.

Журналист Le Figaro обращает внимание: «не успели высохнуть чернила» на новом соглашении, как после нескольких дней перемирия в Афганистане вновь возобновились акты насилия. «Потому что то, до чего стороны договорились в катарской столице, больше напоминает соглашение о нейтралитете между США и талибами, чем о восстановлении мира в Афганистане», — утверждает Гонен.

Так, США и «Талибан» постановили, что переговоры между враждующими сторонами внутри страны должны будут начаться 10 марта, но уже сейчас ясно, что это будет трудный процесс. Уже в Дохе талибы потребовали немедленного освобождения 5 тыс. пленных, но президент Афганистана Ашраф Гани не собирается отпускать «редкий козырь», который он может использовать за столом переговоров. К этому «диалогу глухих» прибавляется и проблема недостатка легитимности президентства Гани — в прошлых выборах участвовало лишь 20% избирателей и результат голосования устраивает далеко не всех.

Гонен подчёркивает, что, вступая в военную операцию в Афганистане в 2001 году, США и их европейские союзники дали немало обещаний — к примеру, больше никакого обязательного ношения бурки для женщин, никаких запретов на обучение девочек в школах и никакой «средневековой несправедливости». Прошло почти 20 лет, и талибы представляют собой главную силу в стране. Несмотря на помощь американцев, Кабул удерживает власть только над третью территории. Без поддержки Вашингтона — скорее всего, ещё меньше.

В таких обстоятельствах трудно не вспомнить Парижское мирное соглашение 1973 года, положившее конец Вьетнамской войне. Стоило только американцам уйти, как всего через 2 года силы Северного Вьетнама захватили Сайгон. За всё время, пока США вели свою операцию в Афганистане, талибы не отказались от своих основных взглядов как на права человека в целом, так и на права женщин в частности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.