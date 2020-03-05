WP: США пора бросить Афганистан — противостояние России и Китаю куда важнее

Последние шаги Вашингтона в Афганистане, направленные на полный вывод войск из этой страны, нравятся в США далеко не всем, но со стратегической точки зрения такой курс будет для Америки наиболее разумным, пишет на сайте The Washington Post обозреватель издания Генри Олсен. Как рассуждает журналист, уход из Афганистана может обернуться свержением афганского правительства, но думать американским властям нужно не об этом, а о других, более актуальных задачах — например, о противостоянии России и Китаю.

Мирный договор с движением «Талибан»* плох для США «в узком смысле», однако в более масштабном рассмотрении такое соглашение — «именно то, что нам нужно», пишет колумнист The Washington Post Генри Олсен.

Как напоминает Олсен, Соединённые Штаты вторглись в Афганистан ещё в октябре 2001 года — но, хотя «удивительное и быстрое свержение талибов говорило о том, что эта битва окажется недолгой», американская операция в итоге превратилась в «затянувшееся на 18 с половиной лет сражение, конца и края которому не видно». «И мы не то чтобы не старались: коалиция под руководством США резко повышала своё военное присутствие в этой лишённой выхода к морю стране и в 2010-м, и в 2011 году, — подчёркивает автор. — Это позволило отбросить талибов назад, но их восстание не приостановило». С тех самых пор американцы и их союзники вели в стране «слабоинтенсивную войну», состоящую из налётов и ответных ударов, благодаря которым «хрупкое» афганское правительство удавалось сохранять у власти — однако ни мира, ни полноценного общенационального единства это «этнически расколотому и сложному» Афганистану так и не принесло, констатирует журналист WP.

По мнению автора, США могут продолжать в том же духе сколь угодно долго, однако такое положение ослабляет Америку сразу в двух отношениях. «Во-первых, это будет означать, что десятки тысяч военнослужащих и единиц техники заняты сражением, в котором никогда нельзя будет победить, — поясняет Олсен. — Эти силы и средства нельзя будет разместить в другом месте, а значит наши соперники могут, воспользовавшись «Талибаном», связать нам руки войной, которая никак не продвигает наши стратегические интересы. Ну а во-вторых, это даёт нашим соперникам возможность перехватить инициативу, поскольку им будет известно, что, найдя способ усугубить восстание талибов, они смогут вынудить США усилить своё военное присутствие в регионе. Из-за этого США придётся расходовать свои всё же ограниченные ресурсы на театре военных действий, не имеющем практически никакого значения для нашей национальной безопасности».

С 2001 года мир успел измениться, продолжает Олсен. «Тогда Россия была слабой, а Владимир Путин только начинал своё правление — и ещё не было понятно, что он полностью приостановит инициированный его предшественником Борисом Ельциным демократический сдвиг в сторону Запада, — рассуждает он. — Слабым был и Китай: он только недавно вступил в ВТО, и китайская экономика, как и вооружённые силы КНР, не выдерживали никакого сравнения с американскими. А поскольку серьёзного государства-конкурента у нас не было, решение сделать приоритетной задачей борьбу с исламистами представлялось разумным». Вместе с тем, из-за «подъёма» Москвы и Пекина перед США теперь стоят другие стратегические приоритеты: к примеру, если Вашингтон, удерживая Афганистан, «потеряет» любого из своих союзников, граничащих с Россией или Китаем — к примеру, Эстонию или Тайвань — это станет для Америки «стратегической катастрофой», пишет автор. Таким образом, покинув сейчас Афганистан, США смогут усилить поддержку в отношении «союзников поважнее», убеждён Олсен.

По мысли колумниста The Washington Post, после ухода американцев талибы «легко» могут вновь оказаться у власти — они уже стали предпринимать более дерзкие шаги против правительства в Кабуле, требуя от него отпустить больше заключённых, чем предусматривает недавно подписанное между ними в обмен на участие талибов во внутриафганских переговорах соглашение. Между тем, хотя крах афганского правительства и будет «трагедией» для самих афганцев, этот фактор не должен влиять на США, уверен Олсен. «Ключ к успешному уходу — в том, чтобы сразу после вывода войск дать чёткий сигнал о том, что США намереваются агрессивно реагировать на главные угрозы в тех регионах, где это действительно необходимо, — пишет он. — Это означает, что нужно укрепить силы на периферии России и Китая и усилить экономическое и дипломатическое давление на эти страны. Если Соединённые Штаты так поступят, тогда союзники Америки не испугаются даже в том случае, если будет потерян Афганистан — ведь они будут воспринимать вывод войск из этой страны не как отказ от ответственности перед миром, а как меру, необходимую для достижения стратегической цели».

Стратегические принципы, которые играют роль в этом вопросе, можно понять, вспомнив войны во Вьетнаме, пишет Олсен. Так, по мнению журналиста, французы не смогли удержать Вьетнам, поскольку отказались отступать, решив вместо этого укрепиться в городе Дьенбьенфу; французские войска, пытаясь не отдать эту расположенную в долине укреплённую цитадель разместившемуся на возвышенности противнику, были разгромлены, и у Парижа просто не осталось сил, чтобы сохранять контроль над страной. «В случае глобального конфликта нашим Дьенбьенфу может стать как раз Афганистан — ведь американские силы при таком раскладе застрянут в регионе, откуда нельзя будет безопасно отступить для укрепления других, более важных районов», — рассуждает обозреватель WP.

Ещё один хороший пример того, «как не надо поступать», можно увидеть, проанализировав события после отступления США из Вьетнама, полагает Олсен. США тогда не только вывели из страны все собственные силы, но и вскоре прекратили оказывать какую-либо материальную поддержку Южному Вьетнаму; кроме того, Вашингтон не стал поддерживать антикоммунистические силы в Анголе в 1976 году, смирился с установлением просоветских режимов в Эфиопии и Мозамбике и закрыл глаза на свержение союзного Америке правительства Никарагуа повстанцами-сандинистами, перечисляет журналист. Наконец, администрация президента США Джимми Картера прекратила поддерживать иранского шаха — старого союзника Америки, — что привело в конечном счёте к созданию Исламской Республики Иран, с которой Вашингтон конфликтует по сей день, отмечает он. «Уход из Вьетнама в 1973 году был для США стратегически разумным шагом, — подытоживает он, — а вот последовавший за ним отказ от противодействия коммунизму и исламскому авторитаризму на глобальном уровне уже подтолкнул свободный мир к грани войны».

Противников ухода из Афганистана можно понять, однако «иногда интересам страны максимально отвечает именно стратегическое отступление», — и сейчас таким шагом должен стать вывод войск с афганской земли «без оглядки на исход подобного решения для самой этой страны», в заключение пишет Олсен.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.