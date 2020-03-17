Le Figaro: «мода на смены режимов прошла» — экс-советник Обамы предрёк конец американского вмешательства на Ближнем Востоке

Уход американцев из Афганистана знаменует конец эпохи американских интервенций на Ближний Восток, пишет Le Figaro, ссылаясь на выступление экс-советника Барака Обамы Филипа Гордона в Сорбоне. Как поясняет эксперт, каждая американская операция по смене режима в регионе за последние 50 лет оканчивалась неудачей. Курс на уход Вашингтона с Ближнего Востока был начат Обамой, продолжен Трампом и будет закончен следующим президентом-демократом, убеждён специалист.

«В 2001 году американцы пришли в Афганистан, чтобы спровадить талибов. Сегодня они подписывают с ними соглашение, чтобы вернуться на то же место, где они были во времена 11 сентября», — цитирует Le Figaro выступление экс-советника президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Филипа Гордона на конференции в Сорбонне. По убеждению Гордона, сделка Вашингтона с талибами не продлится долго: как только американцы выведут войска, кабульскому режиму грозит падение, поскольку талибы окажутся сильнее.

Эксперт уверен: мода на смены режима в США прошла. От мечты неоконсерваторов, которые под влиянием Джорджа Буша думали навязать демократию силой на Ближнем Востоке, до вывода последних американских сил из Афганистана, объявленного Дональдом Трампом, «как будто прошла тысяча лет», отмечает издание.

В своей готовящейся к публикации книге бывший советник Обамы подводит итоги 50 лет попыток США сменить диктаторские, враждебные или коррумпированные режимы на Ближнем Востоке. От свержения премьер-министра Ирана Мухаммеда Моссадеха, организованного ЦРУ в 1953 году, до вторжения в Ирак и казни Саддама Хусейна в 2003 году, включая военную поддержку моджахедов в Афганистане для борьбы с Советским Союзом и коммунистическим режимом в Кабуле, все эти вмешательства провалились.

«Раз в десятилетие американцы вторгаются на Ближний Восток, чтобы сменить местный режим. По политическим причинам, чтобы ограничить распространение оружия массового уничтожения, установить демократию или изменить жизнь людей. Каждый раз это кажется хорошей идеей. Но это всегда плохо кончается», — заметил Гордон.

Американские методы могут меняться в зависимости от ситуации: государственный переворот, секретная военная помощь, поддержка определённых сил внутри страны, вторжение, оккупация. И первые результаты обычно обнадёживают. Население приветствует свержение диктатора и чествует американских солдат, как освободителей. «Именно тогда преждевременно объявляется победа. Решая сменить режим, американцы переоценивают угрозу и недооценивают риски», — поясняет специалист.

Проблемы начинаются, когда возникает стратегический вакуум, обычно сопровождающий падение режима в регионе. В объединённых против режима оппозиционных группировках после его свержения начинается раскол, как это случилось в Афганистане в 1992 году или в Ираке в 2003 году. Вакуум в сфере безопасности заполняется конкурирующими группами, между которыми начинаются столкновения, и привлекает соседние государства.

Барак Обама, избранный, благодаря обещанию положить конец интервенции США в Ирак и Афганистан, усвоил уроки войн, начатых его предшественниками. «Свергнуть режим проще, чем установить новый. Вакуум в сфере безопасности может быть хуже репрессий. Население не любит, когда иностранные войска вторгаются в их страну. Новые режимы никогда не бывают столь благосклонны к США, как те рассчитывают, поскольку население придерживается националистических взглядов и не любит, когда за него решают», — пишет Гордон.

Помимо этого, побочным эффектом таких операций может стать их влияние на другие страны: «Сирийский народ увидел, что мы пришли на помощь ливийцам. Возможно, это побудило их к восстанию», — полагает эксперт.

В течение своих двух сроков Барак Обама намеревался постепенно покончить с американской привычкой к «сменам режимов». Дональд Трамп продолжил ту же политику, приложив ещё больше усилий для ухода американских войск с Ближнего Востока. И если в ноябре его сменит в Белом доме президент-демократ, политика «смены режимов» так же не будет реабилитирована, уверен Гордон.

«Мы в какой-то степени восстановим отношения с Европой. Вероятно, мы поможем ей в Сахеле. Но воевать мы больше не будем», — предупредил Гордон, поддерживающий в предвыборной гонке кандидата-демократа Джо Байдена.

При этом, как замечает издание, хотя этот поворот в американской политике перевернул мировой порядок, он оставил без ответа множество вопросов. Разве американское военное воздержание в Сирии не вызвало ещё большего хаоса, чем вмешательство? Почему развивающиеся державы, заполняющие вакуум, оставленный американцами (Россия, Турция, Иран), преуспевают там, где Соединённые Штаты потерпели крах? В случае переизбрания сможет ли Дональд Трамп, который хотел бы, чтобы режим Тегерана пал под санкционным и внутренним давлением, противостоять силе, чтобы помешать созданию иранской ядерной бомбы?