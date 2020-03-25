Bild: Германия начала вывод своих войск из Афганистана

Немецкие войска начинают покидать территорию Афганистана, пишет Bild: согласно договорённостям между США и «Талибаном», к июлю 2020 года афганский контингент бундесвера будет сокращён на 18%. При этом отмечается, что немецкие военные продолжат выполнение задач в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка».

Бундесвер начинает сокращение своего контингента в Афганистане, сообщает Bild. На данный момент на территории страны находятся 1300 немецких солдат, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка».

По условиям соглашения, заключённого между США и «Талибаном»*, немецкий контингент будет сокращён на 18% к середине июля 2020 года. «Этот план был оговорён со всеми сторонами, участвующими в операции «Решительная поддержка», — приводит издание слова пресс-секретаря Минобороны ФРГ.

Согласно внутренним данным бундесвера, немецкие военные смогут продолжить выполнять обязательства по обучению афганской армии и экспертной помощи даже в условиях сокращённого личного состава. Bild отмечает, что на севере Афганистана бундесвер, помимо прочего, возглавляет одно из подразделений миссии «Решительная поддержка».

Издание напоминает, что в конце февраля США заключили соглашение с «Талибаном» о мирном урегулировании в Афганистане. Соглашение предусматривает поэтапный вывод американских войск с территории страны и начало внутриафганских мирных переговоров. Как отмечает Bild, несмотря на подписание соглашения, в последние дни в Афганистане вновь возрос уровень насилия.