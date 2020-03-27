NI: коронавирус подтолкнёт Афганистан ещё ближе к гражданской войне

Обстановка в Афганистане, обострившаяся на фоне ухода из страны американцев и конфликтом между президентом Ашрафом Гани и его соперником Абдуллой Абдуллой, может вылиться в полномасштабную гражданскую войну из-за пандемии коронавируса, пишет на страницах The National Interest американский политтехнолог Ариф Рафик. По мнению эксперта, коронавирус не только может нанести серьёзный удар непосредственно по Афганистану, но и заставит Вашингтон ещё сильнее сосредоточиться на внутренних проблемах и окончательно забыть про афганские дела, что ухудшит и без того непростую ситуацию.

Америка недавно «наконец попыталась навести порядок» в Афганистане, где продолжается конфликт из-за результатов состоявшихся в сентябре прошлого года президентских выборов между лидером страны Ашрафом Гани и его соперником Абдуллой Абдуллой, пишет в своей статье для The National Interest президент американской политической консалтинговой компании Vizier Consulting Ариф Рафик. Как напоминает Рафик, глава Госдепа США Майк Помпео, который в понедельник совершил внезапный визит в Афганистан, дабы попытаться добиться перемирия между Гани и Абдуллой, потерпел фиаско — и объявил о том, что США сократят помощь Кабулу на $1 млрд, пригрозив в следующем году урезать её ещё раз на ту же сумму, если афганские политики не придут к соглашению.

Гани больше года «водил Америку за нос» — он, заручившись международной поддержкой, всё же организовал президентские выборы несмотря на критику со стороны оппонентов, затем фальсифицировал результаты голосования в свою пользу, а в итоге и провёл инаугурацию, по сути вынудив мировые державы признать собственную власть, пишет Рафик. Кроме того, Гани неоднократно подавлял попытки начать внутриафганский диалог, из-за которого его правительство могло бы лишиться своей лидирующей роли. Между тем, в итоге политик совершил большую ошибку — ведь последний визит Помпео, который сорвался именно его усилиями, скорее всего станет последней попыткой Вашингтона урегулировать политический кризис в Афганистане, полагает политтехнолог.

Как пишет Рафик, бюрократический капитал, который готовы вкладывать американские власти в решение афганских проблем, стремительно тает — и дело не только в том, что администрация Трампа желает сейчас лишь обеспечить спокойный вывод своих войск из страны, параллельно достигая своих целей по борьбе с терроризмом. Америка, как и другие страны мира, испытывает серьёзные проблемы дома в связи с пандемией коронавируса: по некоторым данным, ВВП страны в ближайшее время может сократиться почти на 30%, а безработица — вырасти на 20%, поясняет автор. Решив в таких условиях посвятить почти два дня Афганистану, попытавшись урегулировать очередной политический кризис в этой стране, Помпео оказал Кабулу широкий жест — однако Гани предпочёл не использовать выделенное ему «драгоценное время от сверхдержавы, решающей глубочайший кризис», в сущности нанеся США пощёчину, рассуждает Рафик.

Гани и его соратники, по всей видимости, полагают, что Америка блефует, и что Афганистан в США воспринимают как очень важную для безопасности США страну, однако такая точка зрения устарела, предупреждает автор. Как подчёркивает Рафик, реальность заключается в том, что Афганистан на данный момент имеет для Вашингтона лишь минимальное стратегическое и экономическое значение, и администрация Трампа смотрит на конфликт в этой стране «через зеркало заднего вида». Теперь же, на фоне «монументального кризиса» в США, Америка будет «давить на газ» — и возвращать своих солдат домой, полагает он.

Хотя карательные меры Вашингтона и могут заставить Гани задуматься, и он пойдёт на определённые уступки по вопросу обмена пленными с движением «Талибан»*, на деле он желает лишь абсолютной власти — и его соперник Абдулла это отлично понимает, добиваясь теперь изменения конституции страны, дабы кодифицировать для себя чёткую роль в правительстве, продолжает автор. Это не означает, что конфликт между лидерами обязательно выльется в гражданскую войну, однако её вероятность явно стала выше — и к этому привели «деструктивные шаги» Гани на фоне стратегических ошибок США, которые не смогли вовремя надавить на афганское правительство и добиться переноса выборов на неопределённый срок, считает политтехнолог.

Госдеп, по всей видимости, считает второй срок Гани лишь временным и предполагает, что тот в процессе внутриафганского урегулирования передаст полномочия переходному правительству, однако сам Гани явно рассчитывает оставаться в президентском кресле все пять лет и будет держаться за пост всеми силами, создавая помехи для мирных переговоров и манипулируя союзниками и противниками, предполагает Рафик. Оппоненты Гани под руководством Абдуллы могут в таких условиях заключить собственные сделки с талибами — и такой расклад, по-видимому, станет единственным сценарием, который позволит избежать полномасштабной гражданской войны, убеждён он.

К несчастью, агфанская трагедия, по всей видимости, в обозримом будущем не завершится — и проблемы страны только усилит пандемия коронавируса, который уже распространяется в ряде регионов страны, в заключение отмечает автор.