Handelsblatt: американская рецессия заставит Берлин переориентироваться на Европу

Эпидемия коронавируса оказывает негативное влияние на американскую экономику, пишет Handelsblatt: в стране растёт число безработных, ей угрожает глубокая рецессия, которая, в свою очередь ударит по всему миру. В данной связи Германии, являющейся главным торговым партнёром США, стоит обратить внимание на других партнёров в Европе и помочь им в преодолении кризиса.
Напряжение, связанное с эпидемией коронавируса, царит сейчас не только в американской сфере здравоохранения, но и во всей экономике США, пишет Handelsblatt. Число безработных только за последнюю неделю выросло на 3,3 млн человек, а экономисты опасаются резкого спада ВВП.
Правительство США осознаёт эти проблемы, отмечает издание: с помощью выплат безработным и малому бизнесу оно пытается поддержать покупательную способность населения. Как пишет Handelsblatt, остаётся надеяться, что эти меры сработают, поскольку затяжная и глубокая рецессия в США будет означать экономический спад во всех развитых странах и, в первую очередь, в Германии.
США являются важнейшим торговым партнёром ФРГ: за прошедший год в Америку было экспортировано немецких товаров на сумму €118,6 млрд. Именно поэтому немецкое правительство должно пристально следить за ситуацией в США, пишет издание: чем сильнее сверхдержава будет погружаться в кризис, тем важнее для Берлина станут другие торговые партнёры. Предотвратить американскую рецессию Германия не в состоянии — однако она может предотвратить падение европейских рынков сбыта, таких как Италия, Франция и Испания.
По мнению Handelsblatt, первоочерёдным интересом всех экспортоориентированных европейских стран, таких как ФРГ, является стабилизация ЕС. В связи с этим им необходимо выделить дополнительные средства для финансовой помощи.
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