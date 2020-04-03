N-TV: если ЕС не поможет нуждающимся странам, ему грозит крах евро

Эпидемия коронавируса усугубила экономические проблемы многих стран ЕС, сообщает N-TV: к примеру, в Италии прогнозируют падение экономики на 6%. Отмечается, что если ЕС не поможет проблемным странам, таким как Италия, Испания или Греция, то они будут близки к дефолту и выходу из ЕС, что может повлечь за собой крах евро.
Долговой кризис возвращается в Европу, сообщает N-TV. Италия, испытывающая серьёзные экономические проблемы, нуждается в получении финансовой помощи от ЕС. В противном случае, следующей жертвой коронавируса может стать евро, считает издание.
Призыв о помощи из Рима уже нельзя проигнорировать, отмечает немецкий телеканал: Италия сильнее прочих европейских стран страдает от коронавируса. Чрезвычайное положение сложилось не только в сфере здравоохранения, но и в экономике. Эксперты предсказывают, что в текущем году экономика просядет примерно на 6%.
Чтобы побороть кризис, Италия, как и многие другие европейские страны, повышает социальные выплаты, накапливая всё больше долгов. Издание напоминает, что ещё до эпидемии госдолг Италии составлял 130% от ВВП. Теперь же страна всё ближе к дефолту: как пишет N-TV, если другие страны не помогут Италии, Испании и Греции, то им останется только объявить дефолт и выйти из ЕС, что повлечёт за собой конец евро. Таким образом, распределение кризисных трат между странами ЕС представляется неизбежным: вопрос только в том, как именно оно будет осуществляться.
Одним из способов может стать выпуск еврооблигаций, однако против такой меры резко выступают Германия и Австрия. Ещё один вариант — создание специального фонда с облегчёнными условиями предоставления кредита. Вопрос лишь в том, хватит ли этих средств.
Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил об отмене лимитов на закупку гособлигаций, сообщает издание. Это означает, что в крайнем случае ЕЦБ сможет списать большую часть долга даже таких стран, как Италия. Как отмечает N-TV, на данный момент именно меры ЕЦБ выглядят как единственный возможный выход из сложившейся ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
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