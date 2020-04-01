wPolityce: с приходом коронавируса Европейский союз куда-то «испарился»

ЕС сам создал иллюзию своей силы и воли, но в эпоху эпидемии коронавируса он оказался совершенно беспомощным, неспособным мобилизовать и координировать действия своих государств-членов, пишет польская журналистка Александра Рыбинская. На портале wPolityce она выражает мнение, что пандемия обнажила застарелые противоречия, которые грозят взорвать Евросоюз изнутри.

«Коронавирус продемонстрировал иллюзорность единого, сильного и эффективного EС. Европейской сверхдержавы нет и не будет», — пишет на портале wPolityce польская журналистка Александра Рыбчинская.

«Европейский союз служит прежде вездесущей мерой для евроэнтузиастов», — продолжает она. Не так давно, в конце января президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что европейцам нужно «больше Европы» и что настало время «европейского возрождения». Он говорил о том, что только сильная и эффективная Европа может противостоять США и Китаю в мире, который в ближайшем будущем станет биполярным. И именно поэтому следует избавиться от национального эгоизма и углублять европейскую интеграцию — «Европейский союз должен говорить одним голосом».

«Это звучит весьма возвышенно, и те, кто настолько наивны, могли бы поверить, что президент Франции и на самом деле обеспокоен благом Европы, то есть всех нас. На самом деле он заботится об интересах Франции, которой Европейский союз нужен для того, чтобы она смогла подтянуться до уровня мировой державы. Такой рычаг, который сделает возможным вести переговоры даже с президентом Китая Си Цзиньпином c глазу на глаз и выступит в качестве гарантии того, что Франция не будет раздавлена ​​в ходе соперничества между Вашингтоном и Пекином. Похожим образом к Европейскому союзу относится и Германия. Поэтому не сложно представить, о каком объединённом ЕС они говорят», — не без иронии объясняет польская журналистка.

В статье она обращает внимание на то, что в свою очередь для Польши Европейский союз в последнее время выполнял функцию, которая когда-то была характерна для Советского Союза — можно было отправиться в Брюссель и пожаловаться на неадекватные отношения, ложные взгляды и ошибки соотечественников. В результате, ЕС начал вмешиваться в систему государственного устройства в Польше. Европейские СМИ постоянно сообщали о том, что Европейская комиссия думает о реформе судебной системы в Польше или что она собирается делать с набирающим силу авторитаризмом на Висле. Европа не допустит, Европа не допустит. «Этот мощный Европейский союз, убеждала наша оппозиция, наведёт порядок в Варшаве. И не только», — вспоминает она.

«Когда началась вспышка коронавируса, всё испарилось. Европейского союза нет. Есть национальные государства — этот пережиток 19-го века, — которые закрывают границы и ругаются из-за врачей, медсестёр и защитной одежды. Национальные правительства, которые применяют социальную изоляцию или нет и справляются с кризисом лучше или хуже. Или же брошены на произвол судьбы — как произошло в случае с Италией», — продолжает Александра Рыбчинская.

Европейский союз оказался беспомощным, неспособным мобилизовать или координировать действия государств в период кризиса, а отсутствие солидарности, в котором так охотно обвиняли Польшу, повсеместно преобладает. Именно Германия приостановила поставки защитных масок и медицинского оборудования, предназначенного для Австрии, добавляет она.

Просто Брюссель сам создал иллюзию своей силы и воли. Сегодня ему нечего предложить Италии. Кроме того, всё указывает на то, что ЕС — это свободное объединение наций с часто конфликтующими друг с другом интересами. Поэтому Брюссель может делать только то, что разрешают ему государства-члены. В областях, не относящихся к его компетенции, ЕС часто был гиперактивным, но перед лицом эпидемии он в состоянии только произнести слова утешения устами Урсулы фон дер Ляйен о том, что «все мы сегодня — итальянцы». «Не хватает только сердец, нарисованных мелом на асфальте, и коллективного исполнения песни Imagine Джона Леннона», — иронизирует журналистка.

Между тем Россия помогает Италии, а Венгрии — Китай, как можно догадаться, небескорыстно. Согласно опросам, в странах, наиболее затронутых эпидемией в Старом Свете, евроскептицизм растёт, а эпидемия ещё больше углубляет разногласия в ЕС. Финляндия, Нидерланды, а также Австрия и Германия выступают против совместных облигаций ЕС, продвигаемых правительствами Франции, Испании и Италии.

Можно сказать, что коронавирус ещё более отчётливо показал раскол в ЕС, особенно в плане богатого севера и бедного юга, поэтому сегодня имеется достаточный потенциал для того, чтобы полностью взорвать весь ЕС, резюмирует на портале wPolityce польская журналистка Александра Рыбчинская.