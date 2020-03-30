Salon24: Туск призвал польские власти последовать примеру Путина и отложить выборы

Решение Владимира Путина об отсрочке проведения референдума по внесению поправок в Конституцию не осталось без внимания бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, который в Twitter призвал польские власти отложить назначенные на май президентские выборы. Вот только пока неясно, был ли этот шаг продиктован личной симпатией Туска к Путину или желанием помочь оппозиции, пишет на портале Salon24 польский комментатор Тадеуш Хатальский.

Владимир Владимирович Путин впервые стал исполняющим обязанности президента России в 1999 году. Затем, после выборов в марте 2000 года, он был избран президентом. А после победы на выборах и избрания на второй срок он был президентом России до 2008 года. То есть в сумме в тот период он был президентом в течение девяти лет, пишет на портале Salon24 польский комментатор Тадеуш Хатальский.

«Согласно Конституции РФ, президент может занимать эту должность два срока подряд. Но у Путина уже было два срока подряд. Весь демократический мир следует этому принципу. Россия не может быть хуже, поэтому с этим неудобством Путин справился демократическим путём», — рассказывает автор.

В статье он напоминает, как Владимир Путин сначала прибег к замене и назначил себя премьер-министром, а на президентских выборах он выставил кандидатуру действующего премьер-министра — своего надёжного «друга» Дмитрия Медведева. Итак, после четырёхлетнего перерыва у Владимира Путина путь к президентству вновь был открыт. В марте 2012 года он был избран на третий срок, но не подряд, а с перерывом, то есть «демократическим» путём и в соответствии с Конституцией. «И, конечно, победа на выборах 2016 года второй срок подряд далась ему проще простого. Поэтому в 2020 году Путин уже является президентом России почти 17 лет, а правит Россией он уже 21 год. Потому что в течение этих четырёх лет, когда он был надзирателем премьер-министра, он также правил, потому что тогдашний президент Дмитрий Медведев сильно не вмешивался», — уверен автор.

Да, но сейчас, в 2020 году, опять появилась проблема с этим несчастным ограничением — два срока подряд. Второй срок подряд президентства Владимира Путина подходит к концу уже во второй раз, но на этот раз российский лидер почему-то не решился прибегнуть к варианту с заменой. «Этого мы не знаем. Возможно, возраст играет роль. Для замены требуется четырёхлетний* перерыв. И когда дело подходит к 70, время определённо бежит быстрее, чем когда человеку 50 с небольшим», — добавляет он. Следовательно, всё говорит о том, что Владимир Путин в расцвете сил, и у него не так много времени, сколько у него было в период первой замены. Более того, никто не может гарантировать, что нынешний премьер-министр, будучи президентом на протяжении последующих четырёх лет, будет настолько надёжным, как и предыдущий.

Поэтому российский лидер придумал что-то новое — внести поправки в Конституцию и тем самым «обнулить» свой срок. Дума уже приняла поправки к Конституции, но в апреле должно было состояться всеобщее голосование по этому вопросу. «Но согласно опросам половина россиян поддерживает эти поправки, а вторая половина — не очень. Таким образом, результат голосования может быть неопределённым. А Владимир Владимирович Путин отложил референдум на более поздний срок. Конечно, из-за коронавируса, и при этом отметил, что он пройдёт, как только разрешится сложная ситуация», — добавляет автор.

А после заявления Владимира Путина бывший глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск сразу и резко призвал в Twitter отложить выборы. «Даже Путин это понял», — написал он.

«Возможно, как Путин любой ценой хочет остаться у власти, так и наш Туск хочет любой ценой завоевать эту позицию для польский оппозиции? И именно поэтому он хочет отсрочить выборы. Хотя на данный момент никаких конституционных оснований для этого нет», — рассуждает автор.

«Но на самом ли деле Путин — авторитет для Туска, или он имел в виду что-то другое, останется его сладкой тайной», — резюмирует на портале Salon24 польский комментатор Тадеуш Хатальский.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).