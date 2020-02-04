Times: Туск предположил, что ЕС будет рад принять независимую Шотландию
Брюссель был бы рад видеть независимую Шотландию в составе ЕС. Такое мнение в недавнем интервью высказал бывший глава Европейского совета Дональд Туск, чем вызвал недовольство у официального Лондона, сообщает The Times.
Чиновник подчеркнул, что он уважает «внутренние споры Соединённого Королевства» и не собирается вмешиваться. В то же время он заявил, что европейский блок отнесётся к вступлению Шотландии «с энтузиазмом». Туск добавил, что сам чувствует себя «шотландцем, особенно после брексита».
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