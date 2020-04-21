WSJ: добился своего — из-за угрозы коронавируса Трамп закроет США для иммигрантов

Чтобы предотвратить угрозу новых заражений и защитить рабочие места американцев, Дональд Трамп собирается поставить на паузу все процессы иммиграции, пишет The Wall Street Journal. По словам сотрудников администрации, эти меры мало изменят существующую политику, поскольку из-за кризиса уже по максимуму приостановлены программы для беженцев, а также выдача виз и гражданства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о временной приостановке процессов иммиграции в США, сообщает The Wall Street Journal. Как считает глава Белого дома, такие меры необходимы, чтобы защитить американские рабочие места в условиях начавшегося из-за коронавируса экономического кризиса.

Вечером в понедельник 20 апреля американский лидер написал на своей странице в Twitter: «В условиях атаки Невидимого врага, а также из необходимости защитить рабочие места наших ДОСТОЙНЕЙШИХ американских граждан я собираюсь подписать указ о временной приостановке процессов иммиграции в США!»

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Никаких подробностей Трамп раскрывать не стал. Однако, как утверждают сотрудники администрации президента, указ не внесёт существенных изменений в действующую политику страны. По сути, власти и без того уже приостановили практически все формы иммиграции: сейчас прекращены обработки заявлений на американские визы и собеседования, поставлены на паузу или перенесены все процессы по получению гражданства и программы для беженцев — мигрантов, нелегально пересёкших границу, разыскивают и незамедлительно депортируют.

Как ожидается, в новом указе будут сделаны исключения для иностранных работников в сельскохозяйственной сфере, которые составляют десятую часть рабочей силы на фермах по всей стране. Также приехать в США из-за рубежа смогут и медработники — чтобы помочь американцам лечить пациентов с COVID-19.

The Wall Street Journal напоминает, что ограничивать въезд в США администрация Дональда Трампа начала ещё в январе, запретив пускать в страну иностранцев, побывавших в Китае в течение двух предшествующих недель. В марте американские власти решили отказать во въезде иностранцам, приезжающим из Европы. Затем, пользуясь кризисом здравоохранения, Трамп, можно сказать, полностью закрыл южные границы страны для беженцев, объяснив это рисками новых заражений. Таким образом президент и сторонники жёстких мер в его команде, можно сказать, добились того, за что давно уже выступали.

По мнению издания, судя по заявлениям президента о приостановке процессов иммиграции, он считает, что коронавирус по-прежнему представляет серьёзную угрозу для США. Однако в своих недавних выступлениях Трамп высказывал совершенно другую позицию и призывал начинать выходить из режима самоизоляции, поскольку угроза уже не так велика.