Le Monde: «делают тяжёлую работу за французов» — иностранные врачи воюют с пандемией за мизерную зарплату

Тысячи врачей-иностранцев помогают Франции бороться с пандемией коронавируса, получая гораздо меньшее вознаграждение за свой труд, чем их французские коллеги, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, специалисты с дипломами из других стран чаще всего заняты тяжелейшей работой в больничных отделениях, однако не получают заслуженного признания от французского государства.

«Без этих врачей мы не только не справились бы с волной Covid-19, но и всё моё отделение уже закрылось бы», — цитирует Le Monde главу отделения неотложной помощи в больнице в Сен-Дени Матиаса Варгона. Под «этими врачами» Варгон подразумевает тунисцев, алжирцев, сирийцев, ливанцев и выходцев из Конго — 15 из 18 практикующих врачей в его отделении — тех, кого французские власти называют «лечащими врачами больниц с дипломом, полученным за пределами Европейского союза».

Как сообщает издание, таких специалистов во Франции от четырёх до пяти тысяч. Большинство из них — уроженцы Магриба, служащие в государственных лечебных учреждениях в качестве интернов или по контракту, которые осуществляют дежурство по ночам и в выходные дни и обеспечивают работу не только приёмных отделений, но и отделений реанимации, радиологии и психиатрии, то есть выполняют важнейшие функции в системе французского здравоохранения.

«По сути, они выполняют работу, которую не хотят делать французские врачи, не получая при этом признания или вознаграждения», — замечает Матиас Варгон. При этом, когда французы ежедневно аплодируют врачам в знак благодарности, а правительство обещает им повышение заработной платы, премии и ордена Почётного легиона, об этих людях забывают, подчёркивает он.

Действительно, неясно, имел ли Эммануэль Макрон в виду иностранных медиков, призывая в своём последнем телеобращении «вспомнить, что наша страна сегодня полностью держится на женщинах и мужчинах, которые получат так мало признания и вознаграждения от нашей экономики», отмечает газета.

Так, интерн с иностранным дипломом получает €1300 в месяц чистыми и €100 за дежурство, в то время как врач, получивший образование во Франции, начинает карьеру с зарплаты €3900 и получает €200 за дежурство.

Как отметил автор петиции и открытого письма с требованием учесть интересы иностранных врачей, участвующих в борьбе с пандемией, и глава отделения психиатрии и лечения наркозависимости города Вилльжуиф Амин Беньямина, иностранные врачи находятся во французских больницах на положении пролетариата. «Эти врачи с иностранными дипломами, ежедневно участвующие в борьбе, заслуживают за свою работу на передовой признания со стороны республики, в то время как их зарплата часто смехотворна по сравнению с зарплатой их коллег, и после преодоления кризиса они рискуют вернуться к столь же непрочному положению и отсутствию уверенности в отношении своего будущего во Франции», — говорится в тексте, подписанном десятком врачей, в числе которых оказались бывший министр здравоохранения Бернар Кушнер, генетик Аксель Кан или бывший директор службы общественного здравоохранения Франции Франсуа Бурдильон.

«Карьера врача с иностранным дипломом напоминает бег с препятствиями», — отмечает издание. Первое из них заключается в длительной и неясной процедуре проверки знаний, которая в этом году была отложена из-за пандемии. Те, кому всё же удаётся сдать экзамен, обязаны три года проработать в больничном отделении, прежде чем предстать перед комиссией. По словам Беньямины, этот период часто переживается профессионалами, работающими в напряжённых условиях, как унижение.

По мнению Варгона, который также подписал письмо, текущий кризис в области здравоохранения должен стать поводом «покончить с этим лицемерием». «Они должны проходить сквозь Кавдинское ущелье экзаменов в надежде однажды получать такую же зарплату, как их французские коллеги. Но чтобы заботиться о больных, ничего этого не требуется!» — негодует врач.

Как передаёт издание, премьер-министр Франции пока не ответил на письмо медиков. Новый закон о здравоохранении предусматривает возможность замены конкурса для врачей, уже работающих во французской системе здравоохранения, на рассмотрение их досье на региональном и национальном уровне, однако указ о вступлении закона в силу постоянно откладывается.

При этом 13 апреля французский Минздрав выпустил документ, позволяющий учреждениям здравоохранения в упрощённом порядке набирать на работу врачей с иностранным дипломом в целях борьбы с кризисом, однако исключительно на «немедицинские должности» (санитаров, работников регистратуры и водителей). «Это издевательство», — возмущается Вардон. По мнению Беньямины, это худший ответ, который могли бы получить такие врачи.

Как сообщает газета, ни Министерство здравоохранения, ни Национальный совет коллегии врачей Франции на запрос Le Monde по этому вопросу не ответили.