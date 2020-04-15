NBC: в США «бесплатный» тест на COVID-19 чреват неожиданными счетами

Согласно закону, проверка на COVID-19 в США должна быть бесплатной, однако иногда протестировавшимся американцам приходят огромные счета, передаёт NBC News. Как отмечает телеканал, дело в том, что, прежде чем пациента допустят до теста на коронавирус, врач обязан исключить другие заболевания, вроде гриппа и аденовируса, а все эти анализы платные.

АННА ДЭВИС ЭЙБЕЛ: Не думаю, что 536 долларов — это бесплатно! Не знаю… Я аспирантка, и это буквально столько, сколько я зарабатываю за две недели!



Двухнедельный заработок за тест на коронавирус, который, казалось бы, должен быть бесплатным по всей Америке — согласно закону, принятому конгрессом в прошлом месяце, во время закрытия нашей экономики.



Ещё раньше многие штаты постановили тестировать бесплатно. И некоторые крупные страховые компании пообещали, что за это не будут взиматься деньги. Но Анне Дэвис Эйбел из Западной Вирджинии всё равно пришёл счёт. Она засняла, как проезжала объект, где делают тесты, не выходя из машины.



АННА ДЭВИС ЭЙБЕЛ: Боже мой! Мне только что вытянули мозг через ноздрю! Но дело сделано. Я проверилась на COVID-19.



Когда пришёл счёт, он был не за сам тест на COVID-19, но за целый ряд других анализов, в частности, на грипп и аденовирус. Тестов мало, и её доктору пришлось исключить другие заболевания, прежде чем её можно было допустить к тесту на COVID-19.



Если коротко, вы сдавали эти анализы только из-за опасений доктора, что у вас может быть коронавирус, и нужно было сначала провериться на другие болезни, чтобы вы могли пройти тест на коронавирус — и всё равно вам предъявили счёт больше, чем на 500 баксов!



АННА ДЭВИС ЭЙБЕЛ: Да. Если бы я ещё не выплатила франшизу, если бы я платила всю сумму, это было бы две тысячи долларов.



Компания-учредитель (страховой компании. — ИноТВ) Aetna, CVS Health, пообещала отменить доплаты за все диагностические тесты, связанные с COVID-19. Но доктор Анны сказал ей, что счета за эти первые тесты не могут выставить по коду COVID-19. После того как NBC News связался с Aetna, страховая компания отреагировала, заявив, что задним числом отменяет счета за услуги для Анны. Официальный представитель Aetna заявил, что её ситуация была нехарактерной и что «наша приверженность освобождению наших клиентов от расходов на тестирование и лечение по поводу COVID-19 остаётся неизменной».



Большинство из тех, с кем мы разговаривали, не получили счёт за тест на COVID-19. И если вы когда-либо были в американской больнице, вы знаете, что выставление счетов за медицинские услуги — дело крайне запутанное. Так, может быть, эти неожиданные счета, которые получают некоторые американцы, не такие уж неожиданные?



КАРЕН ПОЛЛИТЦ, Kaiser Family Foundation: Сейчас по закону медицинская страховка должна покрывать этот тест на 100 процентов. Если же у вас нет страховки, есть различные способы получить бесплатный тест, хотя вам придётся на что-то подписаться.



Но что же происходит, если вы приходите, потому что у вас симптомы и вы беспокоитесь, что вам надо провериться на коронавирус? Вас оценивают, нет ли у вас, к примеру, гриппа, и решают, что тест на коронавирус вам не нужен.



КАРЕН ПОЛЛИТЦ: Да, и тогда за приём вам могут выставить счёт. Формулировки закона, скажем так, узки.



РИККИ БИН: Итак, меня проверили на коронавирус. После этого, пока я ждал результатов, моё самочувствие начало заметно улучшаться. Через две недели мне на почту приходит счёт на 857 долларов за лабораторные услуги. Сам тест был на 1143 доллара, а со скидкой по страховке — 857 долларов. У меня не была оплачена франшиза, поэтому я был должен 857 долларов. Первым делом я подумал: «Это ошибка!»



Никакой ошибки. Так же, как и Анне, Рикки выставили счёт за ряд анализов на заболевания верхних дыхательных путей, взятых по распоряжению его врача до тестирования на COVID-19.



Blue Cross Blue Shield пообещал полностью покрывать расходы на тестирование на COVID-19. Но, как сообщил мне официальный представитель, застрахованные лица всё равно могут получить счета за другие анализы, назначенные их врачом. Blue Cross заявил, что готов вносить необходимые изменения, чтобы стоимость услуг не была препятствием.



МЕЛАНИ ЙАЗЗИ: Моей первой реакцией была злость…



К тому моменту, когда у Мелани Йаззи появились симптомы, в Нью-Мексико уже положено было тестировать бесплатно.



МЕЛАНИ ЙАЗЗИ: Я приехала на машине в другую часть города, ждала три часа. Потом меня протестировали. Я отъехала, вернулась домой. На самом деле счёт я получила даже раньше, чем результаты моего теста!



Почти 200 долларов! В случае Йаззи, похоже, офис приёма платежей прислал ей счёт, который должен был прислать страховой компании. Вроде бы с этим разбираются.



МЕЛАНИ ЙАЗЗИ: Я по-прежнему не имею понятия, моя ли страховая компания заплатила эти 199 долларов или это сделал штат, так как эта услуга предоставляется бесплатно…



И самый важный вопрос: что с вашим тестом? Надеюсь, он был отрицательным?



МЕЛАНИ ЙАЗЗИ: Он был отрицательным! Да, отрицательным. Я получила результаты е-то пять дней спустя и вздохнула с облегчением.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.