NBC: неподъёмные долги за медицинские услуги развивают у американцев «творческий подход»

Дороговизна здравоохранения в США приводит к тому, что серьёзная болезнь зачастую грозит разорением, даже если у больного есть медицинская страховка, сообщает NBC. Как отмечает телеканал, чтобы выплатить долги, американцы просят помощи в церквях и в интернете, а пациенты одной клиники в штате Небраска расплачиваются волонтёрской работой на благотворительные организации.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК:Мы собрали более 18 тысяч долларов…
Сегодня американцы, в отчаянии от неподъёмных долгов за лечение, ищут спасения в церквях…
ДЕВУШКА:И я хочу сказать спасибо. Я не хочу плакать, но…
…онлайн-сборах (на GoFundMe категория номер один — медицинские сборы) и популярных видеороликах в сети.
ШОННА БЁРНС, видеоблогер: Всё, что от вас требуется, это попросить подробный счёт с указанием всего, за что с вас берут деньги.
Несмотря на сильную экономику, стоимость медицинских услуг растёт быстрее, чем доходы. И это толкает американцев на крайние меры.
В прошлом году исследование показало, что медицинские счета привели почти к 60 процентам всех личных банкротств.
ДЭВИД БЛЮМЕНТАЛЬ, президент The Commonwealth Fund:Если вы столкнулись с болезнью, сопряжённой с громадными счетами за медицинские услуги, у вас развивается творческий подход.
Доктор Дэвид Блюменталь возглавляет The Commonwealth Fund, фонд, цель которого — улучшить экономическую сторону здравоохранения. А для этого, по его словам, необходимо снижать стоимость.
ЭНН ТОМПСОН, корреспондент NBC News:Проблема в том, что у людей нет страховки, или в том, что этой страховки недостаточно?
ДЭВИД БЛЮМЕНТАЛЬ:И в том, и в другом. У 30 миллионов американцев по-прежнему нет медицинской страховки, а у многих миллионов других страховка такова, что не может должным образом защитить их от дороговизны медицинских услуг.
Трой Бауэрс говорит, что его 12-я за шесть лет операция на лодыжке поставила его семью на грань банкротства.
ТРОЙ БАУЭРС, пациент: На нас до сих пор лежит бремя прошлых операций, мы по-прежнему расплачиваемся с этим долгом.
Отчаянно желая облегчить боль, Бауэрс даже со страховкой не мог себе этого позволить. И тогда он выбрал уникальную программу доктора Деметрио Агилы: пациенты могут расплатиться наличными, профинансировать операцию — или расплатиться за неё часами волонтёрской работы на благотворительные организации города Норфолк, штат Небраска.
ДЕМЕТРИО АГИЛА, хирург, клиника Healing Hands of Nebraska:Для пациентов это замечательная возможность получить необходимые им медицинские услуги, которые они иначе не могли бы себе позволить.
Бауэрс подписался на 400 часов волонтёрской работы. А Джеффу Дженсену друзья и незнакомые люди помогают отработать его 560 часов — вместо счёта на 12 тысяч долларов.
ДЖЕФФ ДЖЕНСЕН, пациент: Мне для этого пришлось бы взять такой же кредит, как на машину!
ДЕМЕТРИО АГИЛА:Многие пациенты говорили мне: «Спасибо за то, что дали мне возможность с достоинством позаботиться о себе самом».
Врачи и пациенты находят новые способы сделать оздоровление доступным, не зарываясь в счета.
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