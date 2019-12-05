Bild: научная сенсация — американские врачи впервые пересадили «мёртвое» сердце

В США выполнили первую в истории страны трансплантацию «мёртвого» сердца, которое перестало биться уже в теле донора, сообщает Bild. Сначала его оживили с помощью специальной машины, а позже пересадили ветерану войны. Если новый метод приживётся, число донорских органов вырастет на 30%.
Здесь мы видим, как бьётся мёртвое сердце. Университет Дьюка, Северная Каролина, США. Врачи Университета Дьюка в Дареме выполнили трансплантацию сердца, которое перестало биться уже в теле донора. Такую операцию в США провели впервые. Хирург Джейкоб Найл Шродер опубликовал видео в Twitter.
В этой машине сердце оживили. Как и в теле человека, его накачали кровью, кислородом и электролитами. После этого врачи пересадили сердце ветерану войны. В Великобритании схожего успеха удалось добиться уже в 2015 году. С тех пор там выполнили 75 трансплантаций «мёртвых» сердец.
После сенсационного события в США врачи надеются, что новый метод приживётся и там. В результате число донорских органов вырастет на 30%.
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