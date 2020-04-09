MSNBC: коронавирус пролил свет на отсутствие равного доступа к медицине в США

Как показывает статистика, большой процент умерших от COVID-19 в США приходится на зачастую малообеспеченных представителей «цветных сообществ», в частности афроамериканцев. MSNBC считает, что пандемия помогла пролить свет на уже давно существующую в стране проблему — отсутствие равного для всех доступа к медицинским услугам.

Более подробную информацию мы надеемся получить сегодня вечером. Хотя пандемия затронула каждую группу населения в нашей стране, особенно сильный удар она нанесла по цветным сообществам, включая афроамериканцев, в особенности в очагах заболевания.

Так, в Луизиане афроамериканцы составляют треть населения, и именно на эту группу приходится 70 процентов смертей от коронавируса. В Мичигане 14 процентов населения — афроамериканцы, но среди всех случаев заражения по штату они составляют целую треть, 40 процентов от всех смертельных случаев. В Нью-Йорке, эпицентре пандемии, среди умерших от COVID-19 в городе афроамериканцы составляют 28 процентов, куда больше, чем доля населения этих людей, а за пределами города на афроамериканцев приходится 18 процентов смертей, в два раза больше, чем их процентная составляющая в общем населении штата.

Сегодня губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не просто обратил внимание на столь существенный перекос в статистике, но и поручил разобраться в основных его причинах.





ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Почему всегда расплачиваться больше всех приходится наименее обеспеченным слоям населения? Давайте разберёмся в этой проблеме! Давайте работать над этим, давайте всё обстоятельно изучим и вынесем для себя уроки, и сделаем это сейчас.

Пока мы ждём брифинга в Белом доме, на котором президенту Трампу предстоит ответить на вопросы о действиях правительства по урегулированию ситуации с пандемией, мы не можем не задуматься и о ряде других противоречивых тем. Коронавирус пролил свет на большую проблему, которая, как мы знаем, существует в нашей стране. Мы не говорим об этом, или же порой мы только и делаем, что говорим, но ничего не предпринимаем, чтобы решить проблему. Коронавирус не занимается дискриминацией, а вот многие другие факторы, такие как отсутствие равного для всех доступа к медицинским услугам, — да.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.