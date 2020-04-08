Euronews: коронавирус унёс больше жизней в Нью-Йорке, чем теракты 11 сентября

За последние сутки число жертв коронавируса в США составило почти две тысячи человек, побив все мировые показатели. Причём только в Нью-Йорке с момента начала эпидемии уже умерло больше людей, чем в результате терактов 11 сентября, передаёт Euronews. Местные власти в срочном порядке ищут дополнительные кладбища и морги. И когда ситуация изменится к лучшему, пока предсказать никто не берётся.
Почти две тысячи летальных исходов зарегистрированы за последние 24 часа в США. Это самый высокий суточный показатель смертности в мире с момента начала пандемии COVID-19. В одном Нью-Йорке за день умерли несколько сотен человек. А всего в городе от коронавирусной инфекции скончались больше жителей, чем в результате терактов 11 сентября.
МАРИАННА, жительница Нью-Йорка: Мы ещё до сих пор не осознали, какую опасность представляет нынешняя эпидемия. И если сейчас вспомнить, что происходило после сентябрьских терактов почти 20 лет назад, — то, как мне кажется, по степени влияния на всех нас это едва ли не худшая ситуация.
У больниц приготовлены фуры, оборудованные холодильными установками, — это временные морги. А чтобы похоронить умерших, власти рассматривают возможность использовать вот это кладбище в качестве временного погоста.
В кафедральном соборе Иоанна Богослова развёрнут полевой госпиталь, в котором могут принять до двух сотен пациентов с COVID-19.
Траурные настроения и на Уолл-стрит: биржевые индексы падают, как и цены на нефть. И когда вектор переменит направление, никто предсказать не берётся.
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