«Мы все должны внести свой вклад»: эксперт CBS News объяснил, почему следует носить маску

В немалом проценте случаев коронавируса болезнь проходит с минимальными симптомами или без них вовсе. Поэтому, находясь в общественном месте и думая, что он здоров, заражённый человек может случайно передать вирус другим. Медицинский эксперт CBS News доктор Дэвид Эгус призывает всех соблюдать самоизоляцию и надевать маски, выходя на улицу, чтобы внести посильный вклад в борьбу с COVID-19.

Это были последние новости из медицинской сферы касательно пандемии. Чтобы их обсудить, мы снова пригласили нашего медицинского обозревателя доктора Дэвида Эгуса, который сейчас находится с нами на связи из Лос-Анджелеса.

Доброе утро, доктор! На данный момент рекомендации о соблюдении режима социального дистанцирования затрагивают 250 миллионов американцев. Сколько времени должно пройти, чтобы мы поняли, насколько эти рекомендации эффективны?

ДЭВИД ЭГУС, медицинский обозреватель CBS News: Здесь должно, определённо, пройти какое-то время. Есть инкубационный период вируса — от двух до девяти дней, и затем сама болезнь протекает в течение нескольких недель.

В больших городах масштабы тестирования до сих пор не соответствуют необходимым, поэтому нам приходится смотреть на число людей, поступающих в больницы. И я думаю, что на следующей неделе во многих крупных городах их уже должно становиться меньше. Но опасения вызывает следующая волна городов, о которых уже вы сегодня упомянули в своей программе. И там опять-таки будет задержка по времени между тем, когда мы начинаем в массовом порядке оставаться дома и соблюдать дистанцию, и тем, когда мы начнём видеть воздействие этих мер на вирус.

Доктор, как мы уже сегодня говорили в эфире, сейчас были внесены изменения в рекомендации относительно ношения защитных масок. Что люди должны знать в данный момент о том, нужно ли прикрывать лицо, находясь в общественных местах?

ДЭВИД ЭГУС: Они должны знать, что делать это нужно. Это обязательно. Когда вы дышите на зеркало, оно запотевает и там образуются капли. И если вы, болея бессимптомно, выходите на улицу… Помните, что сначала симптомов может не быть, и они проявятся только позднее. Или же у некоторых симптомов может не быть на протяжении всей болезни. По мере того как вы вдыхаете и выдыхаете, капли с вирусом могут распространяться.

Если вы наденете даже самодельную тканевую маску, вы поможете остановить распространение заболевания, спасти других людей и сократить продолжительность эпидемии в нашей стране. Мы все должны внести свой вклад.

Да, ведь, доктор Эгус, это один из способов помочь предотвратить распространение коронавируса. Как нам сейчас сообщают, порядка 25 процентов людей, которые являются носителями COVID-19, на сегодня могут не испытывать никаких симптомов. Как это влияет на наш подход к лечению и борьбе с заболеванием?

ДЭВИД ЭГУС: Действительно, к сожалению, сложность этого вируса как раз заключается в том, что у некоторых симптомы минимальны или их нет вовсе. Но эти люди могут заразить других, выходя на улицу. Не специально, конечно — они просто не думают, что могут быть больны. Они идут в магазин, останавливаются с кем-нибудь поболтать и таким образом распространяют вирус, который идёт дальше и дальше. А если вирус продолжит распространяться, сидеть в самоизоляции нам придётся куда дольше. Поэтому нам действительно нужно объединить усилия.

И я знаю, это кажется чересчур, но все должны оставаться дома. Но если вам всё-таки пришлось выйти, скажем, за какими-то необходимыми продуктами, пожалуйста, надевайте маску.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.