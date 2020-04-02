NBC рассказал, как не подхватить коронавирус от купленных продуктов

Сегодня из-за эпидемии коронавируса в США происходит переписывание социальных норм и семейной гигиены. Чтобы избежать заражения, эксперты в сфере здравоохранения советуют американцам каждый раз после похода в магазин обрабатывать дезинфицирующими средствами все купленные продукты — от пластиковых пакетов и молочных упаковок до консервов, сообщает NBC News.

От рынка в Нью-Йорке…

МУЖЧИНА: Прямо сейчас мы раздаём маски и перчатки всем нашим сотрудникам. У нас работают более 150 человек.

...до гастронома в Сиэтле…

ЖЕНЩИНА: Мы пришли в магазин, нас поприветствовали и вытерли тележку.

...самое главное — удалить вирус с поверхности — от тележек до кассовых терминалов. Чтобы ограничить поездки в магазины, эксперты в области здравоохранения рекомендуют покупать за один раз продукты на две недели. Но что делать, когда вы приезжаете домой?

ДЖЕФРИ ВАНУИНГЕН, врач: Когда вы отправляетесь за продуктами и потом возвращаетесь с ними, постарайтесь вносить их в дом только в случае крайней необходимости.

Доктор из Мичигана Джефри Вануинген делится своими советами в интернете. Его видео набрало много просмотров.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вирус может передаваться по воздуху от 2 до 3 часов. Он может оставаться на картонной коробке в течение суток, а на пластике и нержавеющей стали — от 2 до 3 дней.

И что же советуют? Оставляйте непортящиеся продукты за пределами дома в течение нескольких дней. Когда вы заносите покупки внутрь, разделяйте ваш стол на две части — стерильную и нестерильную. После этого дезинфицирующим средством обрабатывайте всё — от пластиковых пакетов и молочных упаковок до консервов.

ДЖЕФРИ ВАНУИНГЕН: Я знаю, что за последние 72 часа к этому флакону с лекарствами прикасались люди, поэтому я протираю его и ставлю на чистую сторону (стола. — ИноТВ).

Постарайтесь складывать чипсы и хлеб в герметичный пластиковый пакет. Мойте фрукты и овощи холодной водой. Если вы берёте еду на вынос, вытащите её из упаковки и разогрейте в микроволновке: это должно убить вирус.

ДЖЕФРИ ВАНУИНГЕН: Рассуждайте так: сейчас предпочтительнее горячие продукты, чем холодные.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC News: Эксперты рекомендуют: если вы получили посылку, то оставьте её в гараже или на улице на 24 часа, и только после этого протирайте дезинфицирующим средством. По их словам, существует очень малая вероятность того, что вирус выживает внутри коробки.

Некоторые используют для санитарной обработки короба с ультрафиолетовым излучением.

ЖЕНЩИНА: Я кладу сюда мой мобильный телефон, солнцезащитные очки, любые пластиковые карты или наличные, которые я использовала во время прогулки.

Между тем эксперты в области здравоохранения призывают американцев выходить на улицу и заниматься спортом. Но при этом сохранять от других дистанцию в шесть футов.

ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон: Если к вам кто-то приблизится на расстоянии менее двух футов, скажите ему: «Эй, приятель, сдавай назад!» Так победим.

Сегодня вечером на наших глазах происходит переписывание социальных норм и семейной гигиены.

Из Бетесды, штат Мэриленд, Том Костелло специально для NBC News.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2020 года.