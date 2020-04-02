CGTN: вашингтонец нашёл оригинальный способ рассказать согражданам об опасности коронавируса

Независимый видеооператор Брайан Роуз оборудовал свою машину аудиосистемой, чтобы ездить по американской столице и убеждать горожан в необходимости оставаться дома из-за эпидемии COVID-19. По словам молодого человека, к такому шагу его подтолкнуло то, что, несмотря на угрозу заболеть, люди продолжают собираться большими группами, передаёт CGTN.

Я просто увидел множество людей в районе Тайдал-Бейсин, которые не соблюдали социальное дистанцирование и не держались друг от друга на расстоянии шести футов. Меня вдохновил фильм «Братья Блюз». Та сцена, в которой они едут с гигантским мегафоном на крыше машины. В итоге я пустил в дело своё беспокойство и немного изобретательности.

БРАЙАН РОУЗ, видеооператор: Меня зовут Брайан Роуз. Я независимый видеооператор и дополнительно снимаю всякие случайные ролики.

БРАЙН РОУЗ: (Говорит в микрофон, сидя в своей машине) Важное сообщение: у нас пандемия!

БРАЙАН РОУЗ: Я выхожу из дома, только чтобы выгулять собаку и купить продукты. Я пытаюсь внести свой вклад в общее дело и изо всех сил стараюсь избегать лишних контактов с людьми.

Я прекрасно понимаю, что людям нужно выходить на улицу и заниматься спортом. Я думаю, меня на эту идею натолкнуло то, что люди ходят группами, большими группами. Там определённо возникают большие скопления людей. И честно говоря, я не понимаю, чем вызвана такая необходимость посмотреть на цветение вишен.

БРАЙН РОУЗ: (Говорит в микрофон, сидя в своей машине) Будьте осторожны и не забывайте соблюдать социальное дистанцирование.

БРАЙАН РОУЗ: Я очень надеюсь, что эта ситуация (с эпидемией коронавируса. — ИноТВ) не будет длиться слишком долго. Но, возможно, нам придётся продолжительное время с ней справляться и думать о том, как лучше защитить себя.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.