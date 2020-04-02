CGTN: вашингтонец нашёл оригинальный способ рассказать согражданам об опасности коронавируса

03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 2 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
В Москве ещё 25 человек вылечились от коронавируса
В Москве ещё 25 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Игроки «Байера» одобрили сокращение зарплаты, чтобы поддержать клуб во время пандемии коронавируса
Футболисты леверкузенского «Байера» согласились на сокращение зарплаты во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Челябинской области медработников начнут тестировать на коронавирус
В Челябинской области медработников, берущих анализы в медицинских учреждениях, а также контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, будут тестировать на коронавирус.
03:00
Бэкстрём высоко оценил шансы «Вашингтона» на завоевание Кубка Стэнли в текущем сезоне
Никлас Бэкстрём, партнёр Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз», выразил опасение в связи с возможной отменой сезона в НХЛ.
03:00
В Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя
Депутаты законодательного собрания Красноярского края в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя на территории региона.
03:00
Заразившиеся коронавирусом игроки «Колорадо» идут на поправку
Заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 хоккеисты «Колорадо Эвеланш» чувствуют себя лучше и выздоравливают.
03:00
Цена нефти Brent выросла более чем на 11%
Цена нефти Brent продолжает расти в ходе торгов в четверг, 2 апреля.
03:00
Опрос: 59% россиян полностью одобряют меры по борьбе с коронавирусом
Согласно опросу, проведённому сайтом стопкоронавирус.рф, 59% респондентов полностью поддерживают принимаемые российским правительством меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Хоккеист Шестёркин показал, как дрессирует собаку в период карантина
Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин похвастался успехами в дрессировке своей собаки.
03:00
RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Ведущими в дистанционном режиме стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.
03:00
Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине
Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
03:00
В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался второй пациент с коронавирусом, сообщили региональные власти в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь».
03:00
Швейцарец Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса
Швейцарский футболист английского «Норвича» Тимм Клозе рассмешил фанатов, проколовшись на посещении порносайта.
03:00
Правительство выделило средства на закупку машин скорой для регионов
Правительство выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для российских регионов в целях борьбы с коронавирусом.
03:00
Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в MLS
В MLS — чемпионате США и Канады по футболу — выявлен первый случай заражения коронавирусом.
03:00
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
03:00
Француз Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»
Игрок сборной Франции по футболу Блез Матюиди продлил контракт с «Ювентусом».
03:00
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
03:00
Уайт заявил, что не сомневался в отказе Нурмагомедова от боя с Фергюсоном
Глава UFC Дана Уайт высказался о срыве боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
03:00
Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть в четверг, 2 апреля, показывают значительный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Всероссийскую перепись населения предложили перенести на 2021 год
Росстат предлагает перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021-й, сообщил Интерфаксу глава ведомства Павел Малков.
03:00
В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 116
В Киргизии за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
03:00
СМИ: Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса в США
Американский музыкант и автор песен Адам Шлезингер умер в возрасте 52 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет Variety.
03:00
В Саяногорске ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Саяногорске в Республике Хакасия в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в постановлении мэрии города.
03:00
В Норильске зафиксировали два случая коронавируса
В городе Норильске на севере Красноярского края зафиксировали два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении мэрии.
03:00
КНДР ослабила введённые из-за коронавируса ограничения для иностранцев
Власти КНДР ослабили ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с коронавирусом, и разрешили иностранным гражданам посещать магазины, рестораны и другие места в Пхеньяне.
03:00
МИД КНР назвал число находящихся за рубежом китайских студентов
Замглавы Министерства иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил, что сейчас на территории других государств находятся около 1,4 млн китайских студентов.
03:00
В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 400
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 402. За сутки в стране подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом.
03:00
Цены на нефть Brent выросла почти на 6%
Мировые цены на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов в четверг, 2 апреля, растут в пределах 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
На Багамах зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
На территории Содружества Багамских Островов зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Работникам на самоизоляции предложили дать скидку на услуги связи
Член Общественной палаты России Илья Сёмин обратился в Минкомсвязи с предложением снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции. Копия письма, направленного в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, есть в распоряжении RT.
03:00
Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии
Российские военные специалисты в Италии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 провели полную дезинфекцию ещё трёх пансионатов для пожилых людей в области Ломбардия.
03:00
Число жертв коронавируса в США возросло до 5116
В США число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 5116. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
03:00
СМИ: Премьер Японии может отложить визит в Россию в мае
Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность переноса официального визита в Россию, запланированного в мае.
03:00
Трамп заявил о планах США передавать ИВЛ другим странам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в скором времени создадут много аппаратов искусственной вентиляции лёгких и передадут часть оборудования другим странам.
03:00
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
03:00
На Крымском мосту установили КПП с целью борьбы с коронавирусом
На подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова установлен контрольно-пропускной пост с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Канаде число заражённых коронавирусом возросло до 9613
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 9613. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
03:00
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту до 1,7 км над уровнем моря.
03:00
Трамп выступил за проведение переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к враждебности в отношениях с Ираном, и выступил за проведение переговоров между двумя странами.
03:00
В Чечне 33 тысячам семей передадут продовольственные наборы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике в ближайшие два дня 33 тыс. семей передадут продовольственные наборы.
03:00
В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в России может завершиться к лету.
03:00
СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
У главы Министерства здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его супруги диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
В МИД анонсировали вылет россиян из Катара в ближайшее время
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что россияне, которые застряли в катарской столице Дохе, в ближайшее время вылетят на родину.
03:00
Посол Белоруссии рассказал об отношениях Минска с Россией и США
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» заявил, что активизация отношений Белоруссии с Соединёнными Штатами никак не мешает союзническим отношениям Минска и Москвы.
03:00
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
03:00
Трамп ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия достигнут договорённостей по ценам на нефть в ближайшие несколько дней. Об этом он сказал журналистам.
03:00
Павлюченкова: грустно слышать об отмене Уимблдона
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение организаторов Уимблдона отменить розыгрыш турнира из-за пандемии коронавируса.
03:00
Ибрагимович признался, что пока не принял решения о своём будущем
Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не знает, завершить карьеру или продолжить выступления на профессиональном уровне.