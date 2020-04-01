«Ощущение надвигающегося цунами» — доктор рассказала MSNBC о ситуации в нью-йоркских больницах

В медучреждениях Нью-Йорка стремительно увеличивается число людей, заразившихся коронавирусом. Об этом в интервью MSNBC сообщила врач одной из местных больниц Далия Ризк. По её словам, медикам всё чаще приходится использовать отделения реанимации и интенсивной терапии, а также заботиться о собственной защите.

Доктор, Нэнси только что описала перегрузки, которые испытывают нью-йоркские больницы. Расскажите нам о перегрузках, с которыми столкнулось ваше учреждение.

ДАЛИЯ РИЗК, доктор, доцент школы медицины имени Икана: В нашей больнице мы наблюдаем, как число случаев (заражения коронавирусом. — ИноТВ) увеличивается с огромной скоростью. Такое ощущение, что вот-вот нас накроет цунами.

Всё началось в округах. Куинсу и Бруклину в настоящий момент приходится особенно тяжело. Но мы видим, как по всему городу растёт количество пациентов, которых помещают в реанимацию, потому что их состояние ухудшается. Всё чаще используются отделения неотложной терапии. Палаты интенсивной терапии стремительно расширяются. Поддержку пациентам, которым требуется искусственная вентиляция лёгких, оказывают очень быстро.

Разумеется, естественно, что индивидуальные защитные средства применяются всё чаще. Потому что в госпиталях присутствует всё больше пациентов. Огромный процент пациентов, которые обращаются в больницы сейчас, инфицирован. Огромный процент пациентов, которые находятся в приёмных покоях, заражён.

И когда задумываешься, через какое число людей проходят эти пациенты в течение дня, понимаешь, что износ (индивидуальных средств защиты. — ИноТВ) будет очень высоким. И мы стараемся изо всех сил экономить, но не подвергаем наш персонал опасности.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.