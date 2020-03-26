Губернатор Нью-Йорка: коронавирус движется на нас, как сверхскоростной экспресс

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что подконтрольная ему территория находится в «отчаянной гонке со временем» из-за стремительного распространения коронавируса. Он призвал администрацию Трампа увеличить поставки медицинской аппаратуры в штат, по которому эпидемия нанесла самый тяжёлый удар, сообщает Evening Standard.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обратился к правительству с просьбой увеличивать важные медицинские поставки. По его словам, коронавирус распространяется в штате, по которому инфекция нанесла наибольший удар, словно высокоскоростной поезд, пишет Evening Standard.
Количество заражённых COVID-19 в Нью-Йорке достигло 25 665 и удваивается каждые три дня. Эпидемия унесла жизни не менее 210 человек. Штат, на который приходится порядка половины случаев коронавируса в США, находится в «отчаянной гонке со временем», подчеркнул в своём выступлении политик.
«Один из аналитиков говорил мне, что (вирус. — ИноТВ)двигался через страну, как товарный поезд. Теперь перед нами сверхскоростной экспресс, потому что число (заражённых. — ИноТВ) растёт настолько стремительно», — заявил Куомо.
Губернатор сообщил, что существует критическая потребность как минимум в 30 тыс. аппаратах искусственной вентиляции лёгких, то есть в три раза больше, чем находится в распоряжении штата сейчас. Он призвал администрацию Трампа принять новый закон, чтобы увеличить производство этих машин. Куомо также отметил, что Нью-Йорку необходимо будет значительно увеличить количество больничных коек — с 53 до 140 тыс.
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