NBC: американские медики «молят» о средствах защиты от COVID-19
АРАБИЯ МАЛЛЕТТ, врач Brookdale Hospital: Это как зона боевых действий. Мы на войне, и у нас очень ограниченные ресурсы.
Страна в кризисе.
КОЛЛИН СМИТ, врач: Все пациенты в этом помещении, все эти ноги, которые вы видите, у них у всех COVID.
Доктора, медсёстры и те, кто оказывает первую помощь, молят о средствах защиты.
ДЭРИЕН САТТОН-РАМСИ, врач Northwell Health: Такое чувство, будто я тушу пожар с завязанными глазами.
МЕДСЕСТРА: У нас заканчиваются запасы, заканчиваются инфузионные насосы, аппараты искусственной вентиляции.
ДАНИЭЛА ЛАМАС, врач Brigham&Women’s Hospital: Я беспокоюсь, что мои пациенты умрут в одиночестве, и с ними рядом не будет их любимых людей.
В пятницу президент Трамп подписал пакет мер экономической помощи на 2 триллиона долларов. И после нескольких недель неоднозначных сигналов использовал свою власть в соответствии с Законом об оборонном производстве, чтобы принудить General Motors производить аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Но всего 24 часами ранее…
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Не думаю, что нужно 40 тысяч или 30 тысяч аппаратов ИВЛ. Знаете, иногда вы приходите в крупную больницу, и там два аппарата ИВЛ. И теперь они внезапно говорят: «Можем ли мы заказать 30 тысяч аппаратов ИВЛ?»
БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: При всём уважении, он не смотрит на факты.
Господин Трамп делал выпады в адрес многих губернаторов, умоляющих его администрацию о помощи.
ДОНАЛЬД ТРАМП: И я говорю: «Майк, не звони губернатору Вашингтона, с ним ты потратишь время впустую. Не звони женщине в Мичигане. Это никак не повлияет на то, что произойдёт».
Более чем 228 миллионам человек в 27 штатах сейчас предписано не покидать своё местонахождение. Но ранее на этой неделе президент намекал на весьма оптимистичные сроки…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я думаю, в воскресенье на Пасху церкви по всей нашей стране будут полны народа. Я думаю, это будет прекрасное время.
… прежде чем встретить отпор со стороны губернаторов от обеих партий.
ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Конечно, я хочу, чтобы экономика снова работала! Но знаете, Лестер, чего я хочу больше? Чтобы они были живы!
КРИСТИ НОЭМ, губернатор штата Южная Дакота: Я думаю, ещё много месяцев ситуация в Южной Дакоте не вернётся к норме.
ЭРИК ХОЛКОМБ, губернатор штата Индиана: Я буду слушать врачей, терапевтов, учёных.
И президент отказался от своих сроков. В субботу он высказался о возможности введения карантина в трёх штатах.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Некоторые хотели бы, чтобы в Нью-Йорке был введён карантин, потому что это очаг заболевания.
А спустя несколько часов снова пошёл на попятную.
ФРАГМЕНТ ТВИТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА: Необходимости в карантине не будет.
Пока вирус продолжает распространяться, президент уже объявляет о победе.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Федеральное правительство проделало огромную работу…
И утверждает, что…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Это нечто, чего никто никогда не ожидал увидеть в этой стране.
Но многие эксперты ожидали. И говорили об этом президенту. В руководстве Совета национальной безопасности на случай пандемии, о котором администрации докладывали в 2017 году. В проведённых в 2019 году учениях Министерства здравоохранения и социальных служб под названием «Малиновая инфекция», установивших неготовность администрации ко вспышке респираторного вируса. А также в январских и февральских предупреждениях разведывательных агентств. Президент Трамп и его помощники тогда преуменьшали угрозу. Они не сумели организовать более масштабное тестирование до того, как вирус распространился.
ЖУРНАЛИСТ: Это Центры по контролю и профилактике заболеваний оплошали? Или вы оплошали? Или… На каком этапе что-то пошло не так?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, я не… мы не оплошали. И я не считаю, что оплошали Центры по контролю и профилактике заболеваний. Никто никогда не ожидал подобного.
Дата выхода в эфир 29 марта 2020 года.
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