NBC: американские медики «молят» о средствах защиты от COVID-19

Врачи и медсёстры заявляют о нехватке средств защиты и медицинского оборудования и сравнивают нынешнюю пандемию с войной, передаёт NBC News. Телеканал подчёркивает, что администрация Трампа тем временем подаёт противоречивые сигналы и делает выпады в адрес губернаторов штатов, просящих о помощи.

АРАБИЯ МАЛЛЕТТ, врач Brookdale Hospital: Это как зона боевых действий. Мы на войне, и у нас очень ограниченные ресурсы.



Страна в кризисе.



КОЛЛИН СМИТ, врач: Все пациенты в этом помещении, все эти ноги, которые вы видите, у них у всех COVID.



Доктора, медсёстры и те, кто оказывает первую помощь, молят о средствах защиты.



ДЭРИЕН САТТОН-РАМСИ, врач Northwell Health: Такое чувство, будто я тушу пожар с завязанными глазами.



МЕДСЕСТРА: У нас заканчиваются запасы, заканчиваются инфузионные насосы, аппараты искусственной вентиляции.



ДАНИЭЛА ЛАМАС, врач Brigham&Women’s Hospital: Я беспокоюсь, что мои пациенты умрут в одиночестве, и с ними рядом не будет их любимых людей.



В пятницу президент Трамп подписал пакет мер экономической помощи на 2 триллиона долларов. И после нескольких недель неоднозначных сигналов использовал свою власть в соответствии с Законом об оборонном производстве, чтобы принудить General Motors производить аппараты искусственной вентиляции лёгких.



Но всего 24 часами ранее…



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Не думаю, что нужно 40 тысяч или 30 тысяч аппаратов ИВЛ. Знаете, иногда вы приходите в крупную больницу, и там два аппарата ИВЛ. И теперь они внезапно говорят: «Можем ли мы заказать 30 тысяч аппаратов ИВЛ?»



БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: При всём уважении, он не смотрит на факты.



Господин Трамп делал выпады в адрес многих губернаторов, умоляющих его администрацию о помощи.



ДОНАЛЬД ТРАМП: И я говорю: «Майк, не звони губернатору Вашингтона, с ним ты потратишь время впустую. Не звони женщине в Мичигане. Это никак не повлияет на то, что произойдёт».



Более чем 228 миллионам человек в 27 штатах сейчас предписано не покидать своё местонахождение. Но ранее на этой неделе президент намекал на весьма оптимистичные сроки…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я думаю, в воскресенье на Пасху церкви по всей нашей стране будут полны народа. Я думаю, это будет прекрасное время.



… прежде чем встретить отпор со стороны губернаторов от обеих партий.



ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Конечно, я хочу, чтобы экономика снова работала! Но знаете, Лестер, чего я хочу больше? Чтобы они были живы!



КРИСТИ НОЭМ, губернатор штата Южная Дакота: Я думаю, ещё много месяцев ситуация в Южной Дакоте не вернётся к норме.



ЭРИК ХОЛКОМБ, губернатор штата Индиана: Я буду слушать врачей, терапевтов, учёных.



И президент отказался от своих сроков. В субботу он высказался о возможности введения карантина в трёх штатах.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Некоторые хотели бы, чтобы в Нью-Йорке был введён карантин, потому что это очаг заболевания.



А спустя несколько часов снова пошёл на попятную.



ФРАГМЕНТ ТВИТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА: Необходимости в карантине не будет.



Пока вирус продолжает распространяться, президент уже объявляет о победе.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Федеральное правительство проделало огромную работу…



И утверждает, что…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это нечто, чего никто никогда не ожидал увидеть в этой стране.



Но многие эксперты ожидали. И говорили об этом президенту. В руководстве Совета национальной безопасности на случай пандемии, о котором администрации докладывали в 2017 году. В проведённых в 2019 году учениях Министерства здравоохранения и социальных служб под названием «Малиновая инфекция», установивших неготовность администрации ко вспышке респираторного вируса. А также в январских и февральских предупреждениях разведывательных агентств. Президент Трамп и его помощники тогда преуменьшали угрозу. Они не сумели организовать более масштабное тестирование до того, как вирус распространился.



ЖУРНАЛИСТ: Это Центры по контролю и профилактике заболеваний оплошали? Или вы оплошали? Или… На каком этапе что-то пошло не так?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, я не… мы не оплошали. И я не считаю, что оплошали Центры по контролю и профилактике заболеваний. Никто никогда не ожидал подобного.



Дата выхода в эфир 29 марта 2020 года.