Daily Mail: три банки пива за рулон туалетной бумаги — коронавирус вернул в США натуральный обмен

В связи с пандемией коронавируса и нехваткой некоторых товаров в магазинах американцы возвращаются к системе бартера. Люди с помощью соцсетей и приложений обмениваются различными товарами, в частности, меняют куриные яйца на туалетную бумагу, сообщает Daily Mail.

Когда в прошлом месяце COVID-19 начал стремительно распространяться по Америке и губернаторы принялись объявлять о закрытии штатов, возникла паника. Покупатели стали сметать с полок дезинфицирующие средства для рук, салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу, пишет Daily Mail.

Магазины заверили публику, что нехватка товаров, в том числе туалетной бумаги — это временное явление. Но это не убедило некоторых людей, и они решили использовать группы в соцсетях и приложения, чтобы получить необходимые вещи с помощью обмена.

Одна пользовательница приложения Nextdoor, которое позволяет находить соседей и общаться с ними, обратила внимание, что люди всё чаще используют платформу для бартера. «Я сейчас пытаюсь обменять пять фунтов муки на дрожжи. Видела, как некоторые меняют целый окорок на салфетки Clorox», — добавила она.

Другой пользователь Twitter поделился публикацией из Nextdoor, автор которой интересовался, не хочет ли кто-то обменять сахар на кошачий или собачий корм. «Когда я увидел, что этот пост собрал 31 комментарий, я подумал: разумеется, саркастические комментаторы устроили разнос опубликовавшему его человеку. Но нет! Во всех комментариях люди действительно пытались достать этому человеку сахар, некоторые даже были готовы менять кошачью еду!» — удивился он.

Ещё один пользователь устроил опрос, чтобы узнать, сколько банок пива они готовы отдать за один рулон туалетной бумаги. Самым популярным ответом стал: «2—3 штуки», обращает внимание Daily Mail.

«Моё приложение Nextdoor начинает всё больше напоминать типичный диалог из игры Animal crossing. Соседи постоянно болтают о том, что хотят обменять апельсины на лайм или лимоны на апельсины», — отметил другой комментатор.

Обмен также происходит в публичных и закрытых группах Facebook. Один пользователь заявил, что на создание группы его вдохновила попытка друга обменять яйца на муку, чтобы готовить хлеб «без необходимости выходить в магазин».

Ещё одна пользовательница платформы рассказала о сделке, которую удалось заключить её подруге. По её словам, та смогла обменять 18 рулонов туалетной бумаги на упаковку с 18 куриными яйцами.

Некоторые пользователи Facebook предлагают влажные салфетки в обмен на сироп для блинчиков и пищевую соду. А один человек даже пытался обменивать вещи на маски для водителей служб доставки, отмечает Daily Mail.