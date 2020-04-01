Libération: «платят вдвое больше и наличными» — в китайском аэропорту американцы перекупили маски, предназначенные для Франции

По словам президента региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, прямо перед погрузкой в самолёт в Китае американцы выкупили крупный заказ масок, предназначавшихся для французских больниц и домов престарелых. Как отмечает Libération, информацию подтвердили региональные источники, которые также рассказали, что США сейчас закупают маски везде, где только могут найти и за любые деньги.

«Описанный инцидент многое говорит о желании заполучить маски, охватившем сегодня великие державы. А также об агрессивном поведении последних», — пишет Libération.

Во вторник вечером 31 марта президент совета французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег и глава объединения «Регионы Франции» (Régions de France) Рено Мюзелье в эфире канала RT France рассказал, что сделал крупный заказ у китайских производителей на несколько миллионов медицинских масок для учреждений здравоохранения и домов престарелых. Однако, как далее отметил политик, в ближайшее время получить их французской стороне не удастся.

По словам Мюзелье, заказ был оплачен, маски — готовы к отправке, но в самый последний момент кое-что произошло. «Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолёт, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в Соединённые Штаты», — заявил политик. Он заверил, что впредь будут предприняты особые меры для предотвращения подобных ситуаций. Но как подчёркивает издание, это уже не изменит то, что крупная поставка откладывается на несколько дней.

Libération сама связалась с Мюзелье, но никаких других подробностей инцидента он раскрывать не стал. Однако факт выкупа французского заказа подтвердили источники в региональных советах.

«Маски, по сути, стали редким товаром, поэтому американцы их закупают везде, где только найдут, по какой цене — неважно. Они платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Мы не можем себе такого позволить, мы не высылаем деньги вперёд и оплачиваем заказы при получении», — объяснил источник газеты, не пожелавший раскрывать своё имя. По данным этого человека, в последнее время Китай сам заблокировал несколько поставок. Найти в столь сжатые сроки в условиях кризиса надёжного производителя и обеспечить транспортировку товара весьма непросто.

Источник из совета региона Новая Аквитания поделился своими проблемами, вызванными конкуренцией за маски с США: «В Китае сейчас — настоящий логистический хаос. Американцы заказывают два или три миллиарда масок, и о нас с нашими жалкими пятью миллионами думают в последнюю очередь». Этот источник пожаловался, что ему пришлось несколько раз перенаправлять заказанную продукцию в разные города КНР, от Шэньчжэня до Шанхая, потому что аэропорты, занимающиеся грузовыми перевозками, забиты.

Как подчёркивает Libération, власти в регионах недовольны политикой правительства в плане обеспечения их масками, поэтому многие решают заниматься поставками самостоятельно — чаще всего из Китая. В общей сложности французские регионы заказали порядка 60 млн единиц.

Не особо консультируясь с правительством, президенты региональных советов обмениваются контактами своих поставщиков. Однако здесь, как обращает внимание газета, сложность заключается в том, чтобы не нарваться на мошенников. Источник из Новой Аквитании рассказал, что часто приходится иметь дело с сомнительными конторами, головные офисы которых зарегистрированы на Каймановых островах и которые предоставляют странные банковские счета. Всех приходится дополнительно проверять через налоговые службы, но в конечном счёте решение о том, брать ли риск сотрудничества на себя, остаётся за местными властями.

По словам ещё одного «регионального источника», другой производитель настойчиво предлагал всем свои услуги, обещал миллионы масок и доставку через несколько часов к бельгийской границе, но ничего из этого не было выполнено.