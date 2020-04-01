Times: британским медикам угрожают увольнением за жалобы на нехватку средств защиты

10 тыс. сотрудников британской системы здравоохранения обратились с открытым письмом к Борису Джонсону. Медики обращает внимание премьера, что в больницах не хватает даже элементарных средств защиты. Проблема, по их словам, усугубляется тем, что руководство грозит им лишением работы, если они решат поднять этот вопрос в соцсетях, пишет The Times.

Британские врачи и медсёстры утверждают, что за разговоры о нехватке индивидуальных средств защиты (ИСЗ) в больницах, им угрожают увольнением. В связи с их заявлениями растут опасения, что служба здравоохранения страны пытается скрыть масштабы кризиса, пишет The Times.

В обращении к премьер-министру Борису Джонсону 10 тыс. медработников потребовали лучшей защиты — исправные маски, очки, спецодежду и перчатки. При этом правительство и руководители службы здравоохранения настаивают, что обеспечивают адекватное снабжение ИСЗ и решают остающиеся проблемы с поставками.

В то же время чиновники признают, что их недавние оптимистические прогнозы оказались преждевременными. Так, заместитель главврача Соединённого Королевства Дженни Харрис заявила, что процесс распределения средств защиты оказался «заковыристее», чем она считала ранее.

По её словам, для улучшения логистики власти подключили к процессу перевозки армию и приняли «форсированную» модель, по которой поставки отправляются в госпитали до поступления запроса. Тем не менее, некоторые медработники, находящиеся на передовой борьбы с COVID-19, продолжают сообщать о том, что им приходится работать без ИСЗ.

Их также беспокоит, что «Руководство общественного здравоохранения Англии» в некоторых случаях расходится с рекомендациями ВОЗ относительно необходимых мер защиты. Председатель Ассоциации врачей Соединённого Королевства Ринеш Пармар заявил, что его электронная почта забита сообщениями от людей, которые боятся поднять этот вопрос в социальных сетях из-за риска потерять работу.

«Они озвучивают свои опасения внутри коллектива, и ничего не происходит. Складывается ощущение, что их слова наталкиваются на глухую стену. После этого они идут в соцсети, а им говорят, что за их соцсетями наблюдают и что они потеряют работу. Во времена, когда нам нужно, чтобы каждый врач был на передовой и делал всё, что в его силах, пугать людей совершенно неразумно», — подчеркнул Пармар.

Некоторые группы общественности начали реагировать на нехватку, в том числе шить костюмы для медперсонала и печатать на 3D-принтере защитные экраны. Но доктор Эл Эдвардс из Рединского университета предупреждает, что подобные кустарные изделия, дающие ложное чувство безопасности, могут «оказаться хуже, чем ничего». Впрочем, из подобной местной инициативы может выйти толк, если производство будет контролироваться специалистами.

«В нашем отделении находятся пациенты с подтверждённым COVID-19. Я работал все выходные. У нас есть только пластиковые фартуки, перчатки и хирургические маски. У каждого медработника один общий защитный экран для помещения на шесть пациентов. Никаких медицинских халатов», — отметил в интервью изданию врач-консультант из Глостершира.

«Пациенты умирают, работники здравоохранению умирают. Пора действовать», — подчеркнула инициатор письма премьеру доктор Джулия Паттерсон.

Один лондонский фельдшер сказал, что выданный им пластиковый фартук, перчатки и хирургическая маска скорее подходят «людям, которые делают сэндвичи». «Такое чувство, что каждый день я подвергаю себя и, возможно, свою семью опасности подхватить этот вирус», — признался он.

Представитель службы скорой помощи Лондона сообщил, что она обладает «достаточным запасом защитного снаряжения для персонала». В службе здравоохранения отметили, что освещение этого инцидента в СМИ доказывает: медработники «могут говорить и, более того, говорят свободно».