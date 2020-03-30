Times: из-за коронавируса британской полиции придётся игнорировать некоторые преступления

Полицейские Англии и Уэльса готовятся к тому, что в случае обострения эпидемии COVID-19 им придётся отказаться от расследований и заниматься только особо важными правонарушениями, сообщает The Times. По мнению источника издания, некоторые региональные подразделения окажутся настолько ослаблены вирусом, что не смогут даже производить аресты.

В связи с кризисом коронавируса британская полиция готовится к тому, что ей придётся сократить свои обязанности, прекратить расследования и реагировать только на самые серьёзные преступления. Об этом свидетельствует внутренний документ, оказавшийся в распоряжении The Times.

План постепенного сворачивания обязанностей, который затрагивает 43 отделения полиции в Уэльсе и Англии, рассказывает о пяти стадиях развития событий. Синий цвет говорит о том, что всё идёт как обычно. Но по мере роста числа заболеваний и запросов уровень становится зелёным, жёлтым, красным, а затем чёрным — это означает, что стражи правопорядка больше не могут обеспечивать «ключевую критически важную активность».

По сведениям издания, как минимум одна региональная служба уже достигла красного уровня. Если в следующем месяце уровень заболеваемости личного состава вырастет до 20% или 30%, то силы правопорядка перестанут выполнять ряд обязанностей, в том числе реагировать на преступления низкого уровня, включая кражи, драки и торговлю лёгкими наркотиками.

«Если подразделение оказывается в чёрном уровне, то фактически перестаёт функционировать. Придётся либо вызывать армию, либо просить помощи у других полицейских отделов», — заявил изданию высокопоставленный источник. «Ситуация тревожная. Я боюсь, что мы достигнем чёрного уровня в некоторых частях нашей страны, чего никогда ранее не случалось», — добавил он.

Собеседник The Times допустил, что полицейские подразделения, «поставленные кризисом на колени», не смогут совершать аресты. Ведь для того, чтобы поместить только одного подозреваемого под стражу, требуется 12 человек.

При красном или чёрном уровне подразделения сосредоточатся только на экстренных случаях. Они будут реагировать на перестрелки и значительные происшествия, тяжкие преступления и проблемы с общественным поведением, в том числе массовые беспорядки, поясняет издание.

В настоящий момент полицейские используют чрезвычайные полномочия, чтобы ограничить движение населения, и штрафуют нарушителей карантина. Пока ситуация в стране относительно спокойная, но в правоохранительных органах считают, что в следующем месяце с обострением эпидемии всё может измениться — и они не смогут работать в полную силу. Особенно если в обществе начнётся бунт против изоляции.

Один из начальников полиции выразил уверенность, что подразделениям не придётся переходить на более высокие уровни тревоги до тех пор, пока поставки продовольствия остаются бесперебойными. «Если паническая скупка товаров пойдёт на спад и люди будут соблюдать социальное дистанцирование, что они в целом и делают, то, как мне видится, мы сохраним постоянный контроль на улицах и относительно низкий уровень запроса на услуги полиции. Мы сможем адаптироваться. Однако в случае хронической нехватки еды и паники, нас ждут поистине трудные времена», — отметил он.