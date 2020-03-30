Times: из-за коронавируса британской полиции придётся игнорировать некоторые преступления

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Макрон: коронавирус грозит смертью Шенгена Ouest-France
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15 дней изоляции недостаточно: главред GT призвал американцев «быть терпеливее, чем Трамп» Global Times
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Fox News: «американский дух» — частные фирмы в США восполняют нехватку масок и аппаратов ИВЛ Fox News
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В Петербурге пресекли работу нелегального казино
В Приморском районе Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.
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Российские военнослужащие продолжают работу по дезинфекции в Италии
В городах Клузоне, Чени и Вертола в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Татарстане
Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Татарстане.
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В Госдуме рассказали о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса.
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Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
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Психолог рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции
Семейный психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции.
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В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
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Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 изменил сообщение о сроках действия домашнего режима самоизоляции в Москве.
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Диетолог рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции
Врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции.
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В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу без сопровождения
В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.
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Рябинский согласен с решением о переносе боя Поветкина
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что согласен с решением перенести бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.
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В Мурманской области ограничили въезд в несколько населённых пунктов
В Мурманской области из-за коронавируса ограничили въезд в несколько населённых пунктов.
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Колокольцев представил нового руководителя УМВД по Приморью
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя управления МВД по Приморскому краю.
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Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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ESPN: Гэтжи рассматривается в качестве замены для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи может заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном.
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Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
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Титов сравнил «Спартак» с коронавирусом
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сравнил московский клуб с коронавирусом.
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ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке
Центробанк России принял решение приостановить с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.
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В Кремле сообщили детали разговора Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.
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Фигуристка Трусова показала, как тренируется во время карантина
Бронзовая призёрка чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова показала, как тренируется во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.
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В Свердловской области ввели режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о введении в регионе дополнительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Поединки Поветкина и Усика в Великобритании перенесены из-за коронавируса
Бой между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесён на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.
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В ОНК Москвы сообщили об отмене посылок для заключённых в СИЗО
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудники СИЗО Москвы с 31 марта переводятся на казарменное положение. Об этом RT рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
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Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил, что режим самоизоляции в столице необходимо соблюдать до 14 апреля.
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Экс-игрок «Спартака» Промес нарушил карантин, сыграв в футбол с друзьями
Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за московский «Спартак», нарушил правила карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса.
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В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания
Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
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Стало известно, когда УЕФА обсудит новые варианты по возможному переносу матчей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля проведёт видеоконференцию с генеральными секретарями 55 ассоциаций — членов организации, в рамках которой обсудит новые варианты по возможному переносу матчей из-за эпидемии коронавируса.
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В Подмосковье выписали четырёх переболевших коронавирусом пациентов
В Московской области из больниц выписали четырёх пациентов, выздоровевших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Цена нефти Brent упала до $22,38 за баррель
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 10,23%, составив $22,38 за баррель. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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Путин поручил скорее завершить инвентаризацию медучреждений
Российский лидер Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил о необходимости в ближайшие дни завершить инвентаризацию медучреждений.
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В Татарстане вводят режим полной самоизоляции
С понедельника, 30 марта, режим самоизоляции распространяется на всех жителей Татарстана, заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
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Кожевникова: могу лишь представить, как Логинов переживает текущий момент с эмоциональной точки зрения
Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова прокомментировала слова российского биатлониста Александра Логинова о возможном завершении карьеры из-за травли.
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Экономист оценил меры по поддержке бизнеса в России
Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев оценил меры по поддержке бизнеса в России.
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Эксперт оценил перспективы цен на нефть
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил ближайшие перспективы цен на нефть.
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В ЯНАО перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции
В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции.
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Эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Свердловской области
Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Свердловской области.
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Эксперт дала рекомендации по правильной самоизоляции
Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак дала рекомендации по правильной самоизоляции.
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Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости организовать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания, не допускающий больших очередей на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также он призвал россиян соблюдать дистанцию полтора-два метра.
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Во «ВКонтакте» появился новый раздел «Желания»
В мобильном приложении «ВКонтакте» появился новый раздел «Желания».
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Боксёра Кушиташвили перевели из СИЗО под домашний арест
2-й Западный окружной военный суд изменил меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, который был арестован за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
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На Украине назначили нового министра финансов
Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
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Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью
Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
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В Грузии вводят комендантский час
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на всей территории страны вводится комендантский час.
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Путин призвал регионы принимать больных из других субъектов России
Президент России Владимир Путин заявил, что российские регионы должны пересмотреть схемы межрегионального взаимодействия, в том числе принимать больных из соседних регионов.
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Трамп рассказал о предстоящем разговоре по телефону с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 30 марта, будет говорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
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ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год
Чемпионат мира по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год в связи с переносом летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
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В Федерации рестораторов и отельеров оценили ситуацию в турбизнесе
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников оценил ситуацию в турбизнесе.
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Спортивный психолог рассказала, что раздражает тренеров в их работе
Спортивный психолог и призёрка двух Олимпиад в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, что раздражает тренеров в их работе.