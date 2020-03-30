Times: Великобританию на карантине постигла волна ограблений
Власти предупреждают британцев, что у их детей теперь нет возможности защититься в школе от уличной преступности. Именно детей школьного возраста наркодиллеры часто используют для доставки наркотиков. Помимо этого, обычно, когда ребёнок не возвращался домой, родители в Великобритании садились в машину и ехали на его поиски самостоятельно. Теперь они не могут так сделать, их остановит полиция, пишет The Times.
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