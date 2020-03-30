Times: Великобританию на карантине постигла волна ограблений

Преступники в Великобритании во время карантина поменяли свой род деятельности: теперь вместо жилья они грабят коммерческие площади: магазины, бары, салоны красоты и офисы, которые стоят в запустении, пишет The Times. Издание предупреждает и родителей школьников: в отсутствие учебных занятий дети становятся уязвимее перед уличной преступностью.

Британские власти жалуются на то, что в условиях карантина активизировались воры, которые совершают кражи в магазинах и барах, пишет The Times. Поэтому полиция ввела ночное патрулирование в опустевших городах.

Воры переключились с ограблений жилья на пустующую коммерческую недвижимость. Всплеск таких краж произошёл в разных городах. Впрочем, столица, Лондон, оказался в большей безопасности, потому что, несмотря на карантин, там по-прежнему активная жизнь.

Те грабители, которых удалось задержать, были вооружены ломами и молотками. Чиновник из Манчестера Пэт Карни отметил: «Когда бизнес закрыт, некоторые негодяи увидят в этом возможность, чтобы влезть туда и ограбить. Думаю, некоторые будут облизываться на коммерческие площади, и мы принимаем все меры предосторожности». В разных городах уже пострадали пабы, стройки, офисы компаний, парикмахерские.

При этом в общей сложности преступность сокращается, потому что люди сидят дома. Однако наркодиллеры также нашли способы продолжать свою преступную деятельность: они предлагают покупателям встречаться в супермаркетах и даже на прогулках с собакой.

Власти предупреждают британцев, что у их детей теперь нет возможности защититься в школе от уличной преступности. Именно детей школьного возраста наркодиллеры часто используют для доставки наркотиков. Помимо этого, обычно, когда ребёнок не возвращался домой, родители в Великобритании садились в машину и ехали на его поиски самостоятельно. Теперь они не могут так сделать, их остановит полиция, пишет The Times.