Contra Magazin: заражённый COVID-19 «Теодор Рузвельт» возвращается на базу

Эпидемия коронавируса поразила американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, сообщает Contra Magazin. На борту находятся десятки инфицированных. Судно направляется на остров Гуам в западной части Тихого океана, где находится военная база США. Местные военнослужащие опасаются, что и они могут заразиться.
На борту американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt происходит «абсолютная катастрофа», пишет Contra Magazin. Ещё в среду на судне было выявлено восемь случаев заболевания коронавирусом, в четверг их число увеличилось до 23. Возможности для проведения полномасштабного тестирования на корабле ограничены, поэтому ему пришлось поменять свой первоначальный курс, отметили в Пентагоне.
Авианосец отправляется на остров Гуам в западной части Тихого океана, где находится американская база. Местным силам ВМС США приказано нарушить свой собственный карантин и обеспечить своих сослуживцев временным жильём. Многие солдаты опасаются, что и они заразятся вирусом. «Мы оказались в безвыходном положении», — рассказал один из них.
Ситуация носит беспрецедентный характер, и Пентагон не умаляет её серьёзности. Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли заявил: «Мы обнаружили ещё несколько случаев заболевания на борту корабля. Мы собираемся протестировать весь экипаж, чтобы убедиться, что мы будем в силах сдержать возможное распространение <…> Но я хотел бы также подчеркнуть, что судно боеспособно и в случае необходимости может выполнить свою миссию».
По-видимому, последние его слова были адресованы врагам и противникам США в регионе, отмечает издание.
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