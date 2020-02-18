Forbes: устаревшему «Адмиралу Кузнецову» пока придётся остаться в строю

Россия изучает вопрос о строительстве атомных авианосцев, которые должны прийти на смену устаревшему «Адмиралу Кузнецову». Как пишет Forbes, сейчас рассматриваются два проекта нового корабля, однако время появления нового российского авианосца пока не определено, поэтому «Адмирал Кузнецов» будет вынужден оставаться в строю ещё какое-то время.

Только у США сегодня есть так называемые суперавианосцы — огромные корабли с атомной энергетической установкой и водоизмещением 100 тыс. тонн. Однако, как пишет Forbes, российский Военно-морской флот, возможно, изучает вопрос о строительстве такого же авианосца.

Как отмечает издание, в настоящее время единственным российским авианосцем является «Адмирал Кузнецов», однако два конкурирующих между собой проекта «Шторм» и «Ламантин» готовятся его заменить. В обоих вариантах предусмотрена установка атомной силовой установки.

Время появления нового российского авианосца пока не определено, однако президент Путин уже познакомился с моделью авианосца «Ламантин». Данный проект имеет водоизмещение 90 тыс. тонн, его длина составляет 350 м, и он более традиционный по своей конструкции.

Что же касается проекта «Шторм», то этот корабль с водоизмещением 90 тыс. тонн на 50% больше «Адмирала Кузнецова». Его длина составляет 330 м, что почти соответствует параметрам авианосцев ВМС США класса «Нимиц». Однако у него имеются две «островные» надстройки, что делает его похожим на британский авианосец класса «Королева Елизавета».

Однако, как заключает издание, даже если Россия и построит новый авианосец, пройдут годы, прежде чем он будет принят на вооружение. Поэтому «Адмирал Кузнецов» пока будет вынужден оставаться в строю несмотря на возраст и устаревшую конструкцию паровых турбин.