Forbes: устаревшему «Адмиралу Кузнецову» пока придётся остаться в строю
Только у США сегодня есть так называемые суперавианосцы — огромные корабли с атомной энергетической установкой и водоизмещением 100 тыс. тонн. Однако, как пишет Forbes, российский Военно-морской флот, возможно, изучает вопрос о строительстве такого же авианосца.
Как отмечает издание, в настоящее время единственным российским авианосцем является «Адмирал Кузнецов», однако два конкурирующих между собой проекта «Шторм» и «Ламантин» готовятся его заменить. В обоих вариантах предусмотрена установка атомной силовой установки.
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